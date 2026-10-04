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ممبئی کے رہائشی کی طرف سے سری نگر میں زمین کی خریداری نے کشمیر میں ڈومیسائل کا مسئلہ زیر بحث لا دیا
بخاری نے کہا کہ حکومت ڈومیسائل سے متعلق سوال کا جواب دینے کے بجائے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔
Published : October 4, 2026 at 3:43 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں اپوزیشن جماعتوں نے ممبئی کے ایک شہری کی جانب سے سری نگر میں زمین خریدنے اور وہاں جھونپڑیوں کی تعمیر کے منصوبے پر ڈومیسائل (مستقل رہائشی) سے متعلق سوالات اٹھائے ہیں۔
تنازعہ گزشتہ ہفتے اس وقت کھڑا ہوا جب سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے پوچھا کہ کس نے ممبئی کے چاولہ صاحب کو سید پورہ میں ایک ہوٹل اور دہلی کی ایک کمپنی کو چترہامہ حضرت بل میں 150 کنال اراضی خریدنے کی اجازت دی، جب کہ جموں و کشمیر کے موجودہ ڈومیسائل قانون کے تحت ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔
بخاری کے دعوؤں کا جواب دیتے ہوئے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ چاولہ نے سری نگر کے مضافات میں سید پورہ ہارون میں پندرہ مقامی باشندوں سے 15 کنال زمین خریدی تھی۔ وانی نے کہا کہ اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ (زمین کی خریداری) قانونی تھی یا غیر قانونی۔ چاولہ نے غیر قانونی تعمیرات شروع کی تھیں لیکن لیکس کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ واٹر ویز اتھارٹی نے اس کام کو روک دیا ہے۔ حکومت عدالت میں مقدمہ لڑ رہی ہے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ٹھیکیدار اپنی پارٹی سے وابستہ تھا۔ تاہم، اپنی پارٹی نے وابستگی کے ٹھیکیدار کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ حکمراں جماعت سے وابستہ ہیں۔
بخاری نے کہا کہ حکومت ان کے ڈومیسائل سے متعلق سوال کا جواب دینے کے بجائے اس معاملے کو سیاسی رنگ دے کر کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بخاری نے سوال کیا، "ایک شخص کو یہ زمین خریدنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ سودا کس نے کیا؟ کس نے ریونیو ریکارڈ پر کارروائی کی اور اس کی منظوری دی؟ اور اس لین دین کی منظوری کس نے دی؟"
انہوں نے کہا کہ محکمہ ریونیو براہ راست چیف منسٹر کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "اگر یہ خریداری موجودہ ڈومیسائل اور اراضی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی ہے، تو ان لوگوں کی نشاندہی کی جانی چاہیے جنہوں نے اس میں سہولت فراہم کی اور ان کا جوابدہ ہونا ضروری ہے۔ جموں و کشمیر اور اس کے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں، حکومت کو صاف آنا چاہیے، شفاف تحقیقات کا حکم دینا چاہیے، اور نتائج کو عام کرنا چاہیے۔"
آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں نافذ کیے گئے نئے ڈومیسائل قوانین کے تحت، کوئی باہر کا باشندہ رہائشی (ڈومیسائل) بن سکتا ہے اگر وہ 15 سال سے جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں رہا ہو یا اس نے وہاں کے کسی تعلیمی ادارے میں 7 سال تک تعلیم حاصل کی ہو اور 10ویں یا 12ویں کا امتحان پاس کیا ہو۔
وہ شخص جو حکومت کی طرف سے تارکین وطن اور بے گھر افراد کے لیے وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں ریلیف اینڈ ری ہیبلیٹیشن کمشنر (مہاجر) کے ساتھ بطور مہاجر رجسٹرڈ ہے۔ یا جو مرکزی حکومت کے افسر، آل انڈیا سروس آفیسر، پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگس اور مرکزی حکومت کے خودمختار اداروں، پبلک سیکٹر کے بینکوں، قانونی اداروں، مرکزی یونیورسٹیوں اور مرکزی حکومت کے ذریعہ تسلیم شدہ تحقیقی اداروں کے افسر کا بچہ ہے، جس نے جموں اور کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کل دس سال تک خدمات انجام دیں۔
اگر کوئی شخص جموں و کشمیر کے یونین ٹیریٹری کے رہائشی کا بچہ ہے جو روزگار، کاروبار یا کسی اور پیشہ ورانہ وجہ سے یونین ٹیریٹری سے باہر رہتا ہے، لیکن جس کے والدین جموں و کشمیر میں 15 سال سے مقیم ہیں یا سات سال سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور جموں اور کشمیر کے کسی بھی تعلیمی ادارے سے 10ویں/12ویں جماعت کا امتحان پاس کر چکے ہیں۔
حکام اور مقامی ذرائع کے مطابق، ممبئی کے رہنے والے ہریش جی چاولہ نے سری نگر کے مضافات میں سید پورہ بالا، ہارون میں مقامی لوگوں سے زمین خریدی اور فروری 2025 میں مقامی پنچایت سے رہائشی مکانات/جھونپڑیوں کی تعمیر کی اجازت طلب کی۔ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر نے مئی 2025 میں منظوری دے دی۔
اکتوبر 2020 میں، مرکزی حکومت نے ایک گزیٹیڈ نوٹیفکیشن کے ذریعے، جموں و کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ کی دفعہ 17 سے ریاست کے مستقل باشندے ہونے کی شرط کو ہٹا دیا۔ اس سے باہر کے لوگوں کے لیے جموں و کشمیر میں غیر زرعی زمین خریدنے کا راستہ کھل گیا، چاہے وہ مقامی باشندے ہی کیوں نہ ہوں۔
پچھلے سال جموں و کشمیر حکومت نے اسمبلی کو بتایا تھا کہ 631 بیرونی لوگوں نے 386 کنال زمین خریدی ہے۔ ان میں سے 378 بیرونی لوگوں نے جموں خطے میں 212 کنال سے زیادہ زمین خریدی، جب کہ 253 نے کشمیر میں 173 کنال سے زیادہ زمین خریدی۔