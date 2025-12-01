ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زمین مالکان کو مکمل معاوضہ دیا جانا چاہیے، اے آئی پی لیڈر محمد الطاف بٹ
جنوبی کشمیرمیں اکثریت باغبانی اور زراعت شعبہ سےوابستہ ہے،اگر ریلوے لائن ان کے زرعی زمین کےدرمیان سےگزرے گی تو ان کی آمدنی متاثر ہوگی
Published : December 1, 2025 at 1:48 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): کاکاپورہ شوپیان ریلوے لائن کے لیے سروے کا عمل جاری ہے اور جن لوگوں کی زمین کا اس پروجیکٹ کے لیے سروے کیا جا رہا ہے وہ حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ زرعی زمین ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہے اور ان کا روزگار داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔
جنوبی کشمیر میں اکثریت آبادی باغبانی اور زراعت شعبہ سے وابستہ ہے، جہاں سے یہ اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں وہیں پلوامہ شوپیان ریلوے لائن پروجیکٹ جس کا چوتھی بار سروے کیا جا رہا ہے، زرعی اور باغبانی اراضی سے گزر رہا ہے، جس سے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں رہنے والی اکثریتی آبادی کا ذریعہ معاش متاثر ہو رہا ہے۔
ان علاقوں کے لوگوں نے حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی ہیں اور زمینوں کا مکمل معاوضہ اور خاندان کے ایک فرد کو نوکری دینے کا مطالبہ کیا ہیں جس کی زمین ریلوے لائن منصوبے کے تحت آئے گی۔
اے آئی پی کے سینئر رہنما محمد الطاف احمد بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ فضول مشق ہے،کیونکہ دونوں اضلاع کے درمیان صرف چند منٹ کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ منصوبہ ضروری ہے تو حکومت لوگوں کو مکمل معاوضہ دے اور خاندان کے ایک فرد کو روزگار فراہم کرے کیونکہ اس منصوبے سے ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ بری طرح متاثر ہوگا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ضلع پلوامہ اور شوپیاں کے لوگوں نے کچھ ماہ قبل کاکا پورہ اور شوپیاں کے درمیان زرعی اور باغبانی اراضی سے ریلوے لائن بچھانے کے حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا تھا۔