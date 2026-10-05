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ایل او سی کے قریب دو بارودی سرنگیں برآمد، محفوظ طریقے سے تباہ کی گئیں
پونچھ کے مینڈھر علاقے میں گشت کررہے فوجی اہلکاروں کو بارودی سرنگوں کا سراغ ملا جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکوارڈ کو طلب کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 5, 2026 at 5:04 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے مینڈھر علاقے میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب فوج نے دو بارودی سرنگوں کا سراغ لگا کر انہیں بحفاظت ناکارہ بنا دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پیر کی صبح تقریباً دس بجے بسونی ٹاپ کے قریب سرحدی باڑ کے نزدیک گشت پر مامور فوجی اہلکاروں نے دونوں بارودی سرنگوں کا سراغ لگایا۔ جس کے بعد علاقے کو فوری طور پر محاصرے میں لے لیا گیا۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ لینڈ مائنز کا سراغ لگائے جانے کے بعد فوج کی بم ڈسپوزل اسکواڈ ٹیم نے دونوں بارودی سرنگوں کو کنٹرولڈ دھماکے کے ذریعے موقع پر ہی تباہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
جموں کشمیر پولیس کے مطابق ایل او سی کے فارورڈ علاقوں میں دراندازی مخالف حفاظتی نظام کے تحت مختلف مقامات پر بارودی سرنگیں نصب ہیں۔ شدید بارشوں کے دوران بعض اوقات یہ بارودی سرنگیں اپنی جگہ سے بہہ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہیں، جنہیں بعد میں سکیورٹی فورسز کے ماہر اہلکار تلاش کرکے ناکارہ یا تباہ کرتے ہیں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کو روکا جا سکے۔ تاہم اس کے باوجود سرحدی علاقوں میں اس طرح کی مائنز کا پھٹنے سے رہ گئے شیلز کے کنٹیکٹ میں آکر سیکورٹی اہلکار یا عام شہری زخمی اور بعض اوقات ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔