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جل شکتی محکمہ کی بے وفائی، لینڈ ڈونر نے اسکیم کو کیا مقفل

اسکیم کو شھری نے زمین فراہم کی تھی۔ وعدے کے مطابق محکمہ نے نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن محکمہ وعدہ وفا نہ کرسکا۔

Land Donor lock Water supply scheme after depart failed to deliver in JK Awantipora Urdu News
جل شکتی محکمہ کی بے وفائی، لینڈ ڈونر نے اسکیم کو کیا مقفل (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 10, 2026 at 11:59 AM IST

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اونتی پورہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): کشمیر میں محکمۂ جل شکتی، محکمہ کے منصوبوں کے لیے زمین دینے والے مالکان کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی یا وعدے کے مطابق مستقل روزگار نہ ملنے پر اسکیموں کو تالے لگانے اور احتجاج کرنے کے متعدد واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔

اس سلسلے میں آج جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ کے پاریگام گاؤں کے ایک رہائشی وحید احمد پرے نے بارہ سال کے لمبے انتظار کے بعد اس واٹر سپلائی اسکیم کو مقفل کر دیا۔ جس اسکیم کو مذکورہ شھری نے زمین فراہم کی تھی اور وعدے کے مطابق محکمہ نے نوکری فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن بعد ازاں محکمۂ جل شکتی یہ وعدہ وفا نہ کر سکا۔

جل شکتی محکمہ کی بے وفائی، لینڈ ڈونر نے اسکیم کو کیا مقفل (ETV Bharat)

اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار

بتایا گیا ہے کہ وحید احمد پرے کی یہ جدوجہد رائیگاں نظر آئی۔ اس لیے موصوف نے آج تنگ آکر اسکیم کو مقفل کر دیا۔ بعد میں مقامی لوگوں کے ہمراہ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سال دو ہزار چودہ میں دو کنال آباد زمین جل شکتی محکمہ کو فراہم کی تھی۔ اس وقت محکمہ نے تحریری طور پر لکھ کے دیا تھا کہ محکمہ اسے سرکاری نوکری فراہم کرے گا لیکن محکمہ آج تک اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا۔ لیکن دوسری جانب میرا اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار ہو گیا۔

Land Donor lock Water supply scheme after depart failed to deliver in JK Awantipora Urdu News
جل شکتی محکمہ کی بے وفائی، لینڈ ڈونر نے اسکیم کو کیا مقفل (ETV Bharat)

سرکاری نوکری فراہم کی جائے یا اسے معاوضہ دیا جائے

مقامی لوگوں نے مذکورہ شھری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقستمی ہے کہ محکمہ اپنے وعدے کو پورا نہ رکھ سکا۔ اس لیے اب ہم مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ مذکورہ شھری کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے یا اسے بھر پور معاوضہ دیا جائے۔

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TAGGED:

ترال
جل شکتی محکمہ اونتی پورہ
LAND DONOR LOCK WATER SUPPLY

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