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زمینی تنازعہ میں بھائی نے کر دیا بھائی کا قتل
زخمی شخص کو تھنہ منڈی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ جہاں ابتدائی علاج کے بعد مزید علاج ومعالجہ کے لیے جی ایم سی راجوری کے لیے ریفر کر دیا گیا۔ تاہم زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس شدید زخمی شخص نے دم توڑ دیا۔
Published : June 17, 2026 at 9:22 AM IST
راجوری، جموں (محمد جہانگیر): ضلع راجوری کے سب ڈویژن تھنہ منڈی کی پنچایت کوٹ بھروٹ میں زمینی تنازعے کو لے کر دو سگے بھائیوں کے بیچ لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ جس کے بعد ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کلہاڑی سے مار کر شدید زخمی کر دیا۔
پولیس کے مطابق جس کے بعد اس شخص کو تھنہ منڈی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ جہاں ابتدائی علاج کے بعد مزید علاج ومعالجہ کے لیے جی ایم سی راجوری کے لیے ریفر کر دیا گیا۔ تاہم زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس شدید زخمی شخص نے دم توڑ دیا۔
قاتل بھائی محکمۂ بجلی میں عارضی ملازم
افراد خاندان کے مطابق دونوں حقیقی بھائی تھے اور زمین کا کچھ تنازعہ چل رہا تھا تاہم آج دونوں بھائیوں کے بیچ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ جس شخص نے بھائی کی جان لی ہے وہ محکمۂ بجلی میں عارضی ملازم ہے۔
پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا کیا آغاز
مرنے والے کی شناخت منیر حسین ولد حسن محمد ساکن کوٹ بھروٹ عمر 45 برس کے طور پر ہوئی ہے۔ جس شخص نے حملہ کیا ہے۔ اس کی پہچان محمد رزاق کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں تھنہ منڈی پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ملزم کی تلاش شروع کردی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
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انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔