jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں صنعتی انقلاب کے وعدے ادھورے، پلاٹ الاٹمنٹ میں تاخیر
جموں و کشمیر میں صنعتی اسٹیٹس کی سست ترقی اور پلاٹ الاٹمنٹ میں تاخیر کے باعث نجی شعبے میں روزگار متاثر ہو رہا ہے۔
Published : March 24, 2026 at 5:59 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بڑھتی بے روزگاری کے بیچ نجی شعبے کے ذریعے روزگار فراہم کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں سست اور غیر تسلی بخش نظر آ رہی ہیں، کیونکہ برسوں پہلے اعلان کیے گئے صنعتی اسٹیٹس ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں اور درخواست گزاروں کو عرصہ دراز سے پلاٹس بھی الاٹ نہیں کیے گئے ہیں۔
5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر انتظامیہ نے صنعتوں کو فروغ دینے اور نجی شعبے میں روزگار پیدا کرنے کے لیے کئی پالیسیاں متعارف کرائیں۔ صنعتی ترقی پالیسی کے تحت 2022 میں لاکھوں ایکڑ سرکاری اور 'شاملات' زمین واگزار کرا کے 46 نئے صنعتی اسٹیٹس بنانے کا اعلان کیا گیا۔
جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے اسمبلی میں بتایا کہ جموں ڈویژن میں 14,956 کنال اور کشمیر ڈویژن میں 6,745 کنال زمین صنعتی اسٹیٹس کے قیام کے لیے منتقل کی گئی ہے۔ محکمہ صنعت و تجارت کے مطابق جموں و کشمیر کے 20 اضلاع میں 117 صنعتی اسٹیٹس قائم کیے گئے ہیں جبکہ مزید 46 نئے اسٹیٹس کی نشاندہی کی گئی ہے۔
تاہم سرکاری ذرائع کے مطابق ان میں سے صرف 16 اسٹیٹس ہی تیار ہو سکے ہیں جبکہ باقی ابھی زیر تعمیر ہیں۔ ترقیاتی کاموں میں سڑک، باڑ، بجلی، روشنی، نکاسی آب اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرنا شامل ہے، جس کے بعد ہی پلاٹس الاٹ کیے جاتے ہیں۔ وہیں درخواست گزاروں نے الزام عائید کیا ہے کہ الاٹمنٹ کا عمل بہت سست ہے جس سے ان کی دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ ایک درخواست گزار محمد شاہد نے بتایا کہ انہوں نے 2023 میں درخواست دی اور 15 ہزار روپے فیس بھی جمع کرائی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جاوید ٹینگا نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ الاٹمنٹ کا عمل وقت طلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ "چھ سال پہلے درخواست دینے والوں کو بھی ابھی تک پلاٹس نہیں ملے ہیں۔ حکومت نے اسٹیٹس کی نشاندہی تو کی ہے لیکن انہیں مکمل طور پر تیار نہیں کیا گیا۔"
انہوں نے سرینگر کے مضافاتی علاقے سیمپورہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی ہب بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن دو محکموں کے درمیان زمین کے دعوے کی وجہ سے قانونی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیار شدہ اسٹیٹس جن میں سڑک، بجلی اور پانی جیسی سہولیات موجود ہوں، فراہم نہیں کیے جا رہے۔
ڈائریکٹر انڈسٹریز، کشمیر، خالد مجید نے نئے صنعتی اسٹیٹس پر کام جاری ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا: "کافی تعداد میں اسٹیٹس تیار ہو چکے ہیں اور جہاں کام مکمل ہے وہاں الاٹمنٹ کا عمل بھی جاری ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے بڑے فنڈز درکار ہوتے ہیں، اس لیے کام مرحلہ وار ہو رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "زمین الاٹمنٹ کمیٹی کے اجلاس کے بعد جلد الاٹمنٹ کو حتمی شکل دی جائے گی اور عوام سے اعتراضات طلب کرنے کے بعد منصفانہ طریقے سے پلاٹس دیے جائیں گے۔" تاخیر کے باوجود محکمہ صنعت کو امید ہے کہ "اس سال صنعتی شعبے میں بہتری آئے گی اور ترقی کو فروغ ملے گا۔"
