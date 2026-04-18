ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن میں دنگل کا انعقاد، جموں و کشمیر پولیس کے لالو پھلوان کا کیسری خطاب پر قبضہ
پروگرام میں کیسری دنگل کمیٹی کی جانب سے تقریباً 44 کشتیوں کے مقابلے کرائے گئے، جن میں تین بڑی کُشتیاں بھی شامل تھیں۔
Published : April 18, 2026 at 7:03 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں مرکزی زیرِ انتظام علاقہ جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں یووا دنگل کمیٹی رامبن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی بھارتی طرز کی کشتی 'کیسری دنگل' کا انعقاد گورنمنٹ ماڈل ہائیر سیکنڈری اسکول رامبن میں کیا گیا۔
اس موقعے پر رکن اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو مہمانِ خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جب کہ ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان اور ایس ایس پی رامبن ارون گپتا مہمانِ ذی وقار کے طور پر موجود تھے۔
پروگرام میں کیسری دنگل کمیٹی کی جانب سے تقریباً 44 کشتیوں کے مقابلے کرائے گئے، جن میں تین بڑی کشتیوں کے مقابلے بھی شامل تھے۔ اس دنگل میں صوبہ جموں کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں پنجاب اور ہریانہ سے بھی پہلوانوں نے حصہ لیا۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے پہلوانوں کو نقد انعامات اور ٹرافیوں سے نوازا گیا۔
سب سے بڑی کشتی میں للو پہلوان نے پنجاب کے گوپہ پہلوان کو شکست دے کر 'رامبن کیسری دنگل' کا خطاب اپنے نام کیا اور 81,000 روپے نقد انعام کے ساتھ ٹرافی حاصل کی۔
اس موقعے پر رکن اسمبلی ارجن سنگھ راجو نے اپنے خطاب میں ضلع رامبن کے عوام اور بیساکھی کے موقعے پر شریک پہلوانوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور کھیلوں کی طرف راغب ہوں، ساتھ ہی لوگوں میں باہمی بھائی چارہ قائم رکھنے پر زور دیا۔
وہیں للو پہلوان نے کیسری دنگل کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے گولڈ میڈل جیتنے کے باوجود انہیں جموں، کٹھوعہ، ادھمپور اور کٹرا میں بڑے مقابلوں میں کشتی لڑنے کا موقع نہیں ملا، مگر کیسری دنگل کمیٹی رامبن نے انہیں بڑے مقابلے میں شرکت کا موقع فراہم کیا، جس میں انہوں نے ہمسایہ ریاست کے پہلوان کو شکست دے کر یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔
مزید پڑھیں:
جامع مسجد اتحادی دنگل سوسائٹی کے زیر اہتمام کشتی کا انعقاد
مظفرنگر کے دنگل میں ایران کے اودھی پہلوان نے تین لاکھ کا انعام جیتا