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پلوامہ میں 12 سال بعد للہارا پل عوام کے لیے کھول دیا گیا، پنچایت و یو ایل بی انتخابات جلد ہونے کی امید، حسنین مسعودی
کئی برس کی تاخیر اور انتظار کےبعد پل مکمل ہوا اور آج اسے عوام کےلیے کھول دیا گیا، مقامی لوگوں نے راحت کی سانس لی۔
Published : September 14, 2026 at 7:19 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) کاکاپورہ تحصیل کے للہارا علاقے میں نالہ رومشی پر تقریباً 12 سال کے طویل وقفے پل آج عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ رکن اسمبلی پانپور ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے پل کا افتتاح کیا۔ سال 2014 کے تباہ کن سیلاب کے دوران نالہ رومشی پر موجود یہ پل بہہ گیا تھا، جس کے بعد آس پاس کے کئی علاقوں کے لوگوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
مقامی آبادی مسلسل ایک مستقل پل کی تعمیر کا مطالبہ کر رہی تھی تاکہ عارضی راستوں پر انحصار ختم ہو اور قومی شاہراہ سمیت ضلع صدر مقام تک رسائی آسان بنائی جا سکے۔عوام کی دیرینہ مانگ اور علاقے کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت اور انتظامیہ نے تقریباً 4 کروڑ روپے کی لاگت سے مستقل پل کی تعمیر شروع کی۔ کئی برس کی تاخیر اور انتظار کے بعد پل مکمل ہوا اور آج اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا، جس سے مقامی لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔
افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ایل اے حسنین مسعودی نے کہا کہ للہارا پل علاقے میں رابطہ سڑک کو مزید بہتر بنائے گا، لوگوں کی مشکلات کم ہوں گی اور مسافروں کے سفر کا وقت بھی کم ہوگا۔
پنچایت اور اربن لوکل باڈیز یعنی یو ایل بی انتخابات سے متعلق سوال کے جواب میں حسنین مسعودی نے کہا کہ تمام ضروری معلومات، مشاورت اور مختلف پہلوؤں سے متعلق رسمی کارروائیاں مکمل ہونے کے فوراً بعد انتخابات کرائے جائیں گے۔ کابینہ میں توسیع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کا اختیار ہے اور وہی طے کریں گے کہ کابینہ میں توسیع کب اور کس طریقے سے کی جائے۔
حسنین مسعودی نے مزید کہا کہ پانپور حلقہ انتخاب میں سڑک رابطے سے متعلق تقریباً 45 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام اس وقت زیرِ عمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی توجہ بہتر رابطہ سڑکوں کی تعمیر، عوامی مشکلات کے ازالے اور لوگوں کے دیرینہ مسائل و مطالبات کو حل کرنے پر مرکوز ہے۔