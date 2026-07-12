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لکھن پور کو اسٹریٹ فوڈ ہب کے طور پر ترقی دینے کی منظوری: ڈاکٹر جتیندر سنگھ
واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی اس اسکیم کے تحت عالمی معیار کے وینڈنگ مقامات تیار کیے جائیں گے۔
Published : July 12, 2026 at 7:40 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے سرحدی قصبے لکھن پور کو حکومت ہند کی نئی اسکیم کے تحت ملک کے ان 50 شہروں میں شامل کیا گیا ہے جنہیں"اسٹریٹ فوڈ ہب" کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ یہ اعلان مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیا انہوں نے بتایا کہ پنجاب اور جموں و کشمیر کی سرحد پر واقع لکھن پور، جو جموں و کشمیر کا داخلی دروازہ بھی کہلاتا ہے، کو پہلے مرحلے میں اس قومی منصوبے میں شامل کیا گیا ہے۔
اس منصوبے کے تحت عالمی معیار کی وینڈنگ جگہیں تیار کی جائیں گی۔ انہوں نے اس منصوبے میں جموں و کشمیر کو اولین مرحلے میں شامل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطے کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ جہاں مقامی کھانوں اور ثقافتی ورثے کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ وینڈرز کو باوقار روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔
Good News for #Kathua:#Lakhanpur, the entry point town on Punjab-J&K border, has been selected under a new scheme of the Govt of India to be among one of the 50 towns across India, which are to be developed as “Street Food Hubs”.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) July 11, 2026
Street Food Hubs are sought to be…
مرکزی وزیر کے مطابق، پی ایم سواندھی اسکیم کے تحت اسٹریٹ وینڈرز کو مالی معاونت اور اضافی مالی مراعات بھی فراہم کی جائیں گی تاکہ ان کے کاروبار کو مضبوط بنایا جا سکے۔ مجوزہ لکھن پور اسٹریٹ فوڈ ہب دو کلسٹرز پر مشتمل ہوگا۔ پہلا کلسٹر پرانے بس اسٹینڈ کے قریب جبکہ دوسرا سیلز ٹیکس دفتر کے نزدیک قائم کیا جائے گا۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ لکھن پور روایتی طور پر سیاحوں، شری امرناتھ یاتریوں اور دیگر مسافروں کی بڑی آمد و رفت کا مرکز رہا ہے۔ وزارتِ ہاؤسنگ و شہری امور کی اس پہل سے نہ صرف ہائی وے پر واقع اس اہم مقام کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی معیشت اور روزگار کے مواقع کو بھی تقویت ملے گی۔
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