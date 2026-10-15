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لداخ کے روایتی پشمینہ کی ’لیکمے فیشن ویک‘ میں نمائش
اس اقدام کا مقصد مقامی مصنوعات کی مارکیٹ تک رسائی کو بڑھانا، چھوٹے کاروباروں کو فروغ دینا اور روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنا ہے۔
Published : October 15, 2026 at 2:17 PM IST
سرینگر: نئی دہلی میں جاری ’لیکمے فیشن ویک‘ میں لداخ کے روایتی پشمینہ، ہاتھ سے بُنے ہوئے کپڑے اور مقامی دستکاریوں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ اس مرکز کے زیر انتظام علاقے سے تعلق رکھنے والے ڈیزائنرز 18 اکتوبر کو اپنا کلیکشن پیش کریں گے۔
ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ فیشن ایونٹ میں ایک خصوصی اسٹال لگایا گیا ہے جہاں پشمینہ شالیں، روایتی ملبوسات، نفیس کڑھائی اور مقامی سطح پر تیار کردہ اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ تقریب 13 سے 18 اکتوبر تک نئی دہلی کے ’دی تاج‘ ہوٹل میں منعقد ہو رہی ہے۔
یہ نمائش لداخ کی ’چانگ تھانگ‘ برادری کی روایتی مہارتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ اس برادری کا ذریعہ معاش ’چانگرا‘ نسل کی بکریوں سے جڑا ہوا ہے، جو اس خطے میں ملنے والے بہترین پشمینہ ریشے کا ذریعہ ہیں۔
ترجمان نے بتایا کہ چانگ تھانگ کے بلند پہاڑی سطح مرتفع پر رہنے والے گلہ بانوں نے، خطے کی سخت آب و ہوا کے باوجود، نسل در نسل ان بکریوں کو پالنے اور اس قیمتی ریشے کو تیار کرنے کی روایت کو زندہ رکھا ہے۔ یہ روایت لداخ کی ثقافتی شناخت اور وہاں کے لوگوں کے روزگار ہے۔
اس اسٹال پر مقامی کاریگروں، بُنکروں، سوت کاتنے والوں اور خواتین کاروباری افراد کی تیار کردہ مصنوعات بھی موجود ہیں۔ چانگ تھانگ کے بلند چراگاہوں سے لے کر حتمی مصنوعات کی تیاری تک، یہ نمائش پشمینہ کے سفر کو پیش کرتی ہے جس میں روایتی دستکاری اور جدید ڈیزائن کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔
لداخ کے ڈیزائنرز 18 اکتوبر کو ریمپ پر اپنا کلیکشن پیش کریں گے۔ ان پیشکشوں میں پشمینہ سے بنی اشیاء، روایتی کڑھائی، اور لداخ کے روایتی لباس کی جدید انداز میں پیش کردہ شکلیں شامل کیے جانے کی توقع ہے۔ اس شراکت داری کا مقصد چانگ تھانگ کے گلہ بان، کاریگر، دستکار اور خواتین کے خود امدادی گروپس کو مزید شناخت اور پذیرائی فراہم کرنا ہے جو لداخ کے روایتی دستکاری کے شعبے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔
ترجمان کے مطابق، اس اقدام کا مقصد مقامی مصنوعات کی مارکیٹ تک رسائی کو بڑھانا، چھوٹے کاروباروں کو فروغ دینا، اور روایتی دستکاری سے وابستہ افراد کے لیے روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنا ہے۔ یہ نمائش، 'ریزنگ اینڈ ایکسیلریٹنگ ایم ایس ایم ای پرفارمنس' (آر اے ایم پی) اسکیم کے تحت، یونین ٹیریٹری انتظامیہ اور محکمہ صنعت و تجارت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس اقدام کا مقصد کاریگروں اور خود امدادی گروپوں کی معاونت، روایتی مہارتوں کو نکھارنے، اور مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء تک رسائی کو بڑھا کر لداخ کے دستکاری اور ہینڈلوم کے شعبے کو مستحکم کرنا ہے۔
لداخ کی دستکاریوں کو فیشن کے ایک بڑے پلیٹ فارم پر لا کر، یہ پہل روایتی کاریگروں کو ایک وسیع تر منڈی سے جوڑنے کی کوشش قرار دی جارہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، یہ خطے کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور ترقی کی نئی راہیں کھولنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔
یہ شراکت داری لوکل پروڈیوسرز اور ڈیزائنرز کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے کام کو فیشن انڈسٹری کے ایک نمایاں پلیٹ فارم پر پیش کر سکیں۔ اس عمل کے ذریعے، یہ لداخ کے ٹیکسٹائل اور دستکاری کے شعبے میں روایتی علم اور برادری پر مبنی ذرائع معاش کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔
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