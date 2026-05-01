لداخ کے لوگوں نے ملک کے دفاع میں سب سے پہلے گولیاں کھائیں: امیت شاہ
وزیر داخلہ امیت شاہ نے بدھ آثار کی نمائش کو تاریخی قرار دیتے ہوئے لداخ کے لوگوں کی قربانیوں کو بھی سراہا۔
Published : May 1, 2026 at 8:55 PM IST
سرینگر: یونین ٹیریٹری لداخ کے لوگوں کی حب الوطنی کو سراہتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کو بیرونی خطرات کا سامنا ہوا، لداخ کے لوگ سب سے پہلے دفاع کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے کہا: "میں لیہہ اور کرگل کے لوگوں کی حمایت کا شکر گزار ہوں۔ جب بھی اس خطے کو بیرونی خطرات لاحق ہوئے، یہ سب سے پہلے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، فوج بعد میں پہنچی۔" امیت شاہ 30 اپریل سے دو روزہ دورے پر لداخ میں موجود ہیں۔
وزیر داخلہ گزشتہ روز لیہہ پہنچے جہاں انہوں نے بدھ پورنیما کے موقع پر جیوٹسال میں بھگوان گوتم بدھ کے آثار کی نمائش کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کرگل میں 10 ٹی ایل پی ڈی صلاحیت کے دودھ پروسیسنگ پلانٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔
مرکزی وزیر داخلہ نے لداخی عوام کی ستائش کرتے ہوئے کہا: "لداخ کے لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے سب سے پہلے اپنے سینے پر گولیاں کھائیں۔ کشمیر سے کنیا کماری اور دوارکا سے کاماکھیا تک بھارت اسکاؤٹس کی تاریخ سب جانتے ہیں۔ ہر ہندوستانی لداخ کے لوگوں کی حب الوطنی، ملک کی سلامتی کے لیے ان کی وابستگی اور ہندوستان کے ساتھ ان کے مضبوط رشتے کی قدر کرتا ہے۔" شاہ کے اس بیان پر مجمع نے تالیاں بجائیں۔
امیت شاہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں اایا ہے جب لیہہ اور کرگل کی تنظیمیں لداخ کے لیے ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے مطالبات کے لیے مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہہ ایپکس باڈی نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی تاہم ان کا دورہ گوتم بدھ کے آثار کی نمائش تک ہی محدود رہا۔
دن کے آغاز میں انہوں نے جیوتسال میں آثار کی پہلی نمائش کے دوران خطاب کیا، جیوتسال دلائی لامہ کے لیے ایک روحانی درسگاہ ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی یہاں آئے تھے۔ تاہم اس مقام کو ایک اور وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ یہاں پہلی بار بھگوان بدھ کے آثار کو عام نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جو 130 سال قبل قدیم کپل وستو سے دریافت ہوئے تھے۔
وزیر داخلہ نے بدھ پورنیما کے موقع پر بدھ کے آثار کی اس نمائش کو 75 برس بعد ایک تاریخی اور روحانی واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا: "جب یہ آثار 75 سال پہلے یہاں لائے گئے تھے تو بہت کم لوگ ان کی زیارت کر سکے تھے یا ان کی روحانی توانائی کو محسوس کر سکے تھے۔"
انہوں نے کہا کہ اب 75 سال بعد ان آثار کی واپسی سے لداخ کے بدھ مت کے پیروکاروں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی روحانی فیض حاصل کریں گے اور ایک روحانی کیفیت کا تجربہ کریں گے۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ ماضی میں محدود رسائی اور کمزور رابطوں کے برعکس، گزشتہ دہائیوں میں بنیادی ڈھانچے کی تیز رفتار ترقی نے اس خطے تک وسیع رسائی کو ممکن اور آسان بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہزاروں برسوں سے بھارت کی تہذیب امن اور بقائے باہمی کا پیغام دیتی آئی ہے۔
انہوں نے کہا: "دلائی لامہ جب یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ زمین صرف جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ بدھ ثقافت اور ہمدردی کی زندہ تجربہ گاہ ہے، جہاں علم کو محفوظ رکھا گیا ہے۔" انہوں نے مزید کہا: "لداخ اور کرگل جیسے متنوع خطے میں یہ پیغام اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں آج بھی بتاتا ہے کہ تنازعات اور بے چینی کے درمیان امن اور ہمدردی کا راستہ ہی واحد حل ہے۔"
قدیم اسٹوپا، چٹانوں پر تراشے گئے بدھ مجسمے اور خروشتی اور براہمی رسم الخط میں کتبے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس دور میں اس خطے میں بدھ مت پروان چڑھا۔ انہوں نے مزید کہا: "کشمیر، لیہہ، یارقند، خوتان اور تبت کو ملانے والی سلک روٹ نے نہ صرف تجارت بلکہ خیالات، مخطوطات اور فنون کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس میں راہب، علماء اور ہنرمند شامل تھے۔"
