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لداخ کو جلد دوبارہ جموں و کشمیر میں شامل کیا جائے گا وزیر جنگلات جاوید احمد رینہ
وزیر جاوید احمد رینہ نے کہا کہ سنگروانی کے اس دور افتادہ علاقے کو جلد فارسٹ ولیج (جنگلاتی گاؤں) کا درجہ دیا جائے گا۔
Published : August 25, 2026 at 7:42 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 8:28 PM IST
پلوامہ : وزیر برائے جل شکتی، جنگلات و ماحولیات جاوید احمد رینہ نے راجپورہ کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر، ایم ایل اے پانپور سابق جسٹس حسنین مسعودی سمیت نیشنل کانفرنس کے دیگر سینئر رہنماؤں کے ہمراہ ضلع پلوامہ کے دور افتادہ قبائلی علاقے سنگروانی کا دورہ کیا۔ سنگروانی کے اندر والی علاقے میں منعقدہ عوامی دربار کے دوران وزیر جاوید احمد رینہ نے مقامی لوگوں کے مطالبات اور شکایات سنیں اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے ازالے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر جاوید احمد رینہ نے کہا کہ سنگروانی کے اس دور افتادہ علاقے کو جلد فارسٹ ولیج (جنگلاتی گاؤں) کا درجہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کی خوبصورت قدرتی و سیاحتی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے ایک سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دی جائے گی، جس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور آمدنی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور خطے میں پائیدار سیاحت کو فروغ ملے گا۔
جنگلات کے حقوق کے قانون کے نفاذ کے حوالے سے وزیر جاوید احمد رینہ نے قبائلی برادری کو یقین دلایا کہ یہ قانون جموں و کشمیر کے پورے یونین ٹیریٹری میں اس کی روح اور من و عن نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت تمام اہل مستحقین کو ان کے جائز حقوق فراہم کیے جائیں گے اور خبردار کیا کہ قانون کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔
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میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر جاوید احمد رینہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حیثیت جموں و کشمیر کے عوام کا حق ہے اور اپنے کھوئے ہوئے حقوق اور حیثیت کی بحالی کے لیے متحد اور اجتماعی جدوجہد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کابینہ میں توسیع کے معاملے پر وزیر جاوید احمد رینہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ہائی کمان کی جانب سے جو بھی فیصلہ لیا جائے گا، اسے سب قبول کریں گے۔