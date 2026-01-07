ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ دوبارہ جموں و کشمیر کا حصہ بنے گا: جاوید رانا
Published : January 7, 2026 at 7:20 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے کابینہ وزیر جاوید رانا نے منگل کے روز کہا کہ وہ دن دور نہیں جب لداخ ایک بار پھر جموں و کشمیر کا حصہ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ جموں و کشمیر ناگزیر ہے۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے رانا نے کہا کہ حکومتِ ہند کے پاس بالآخر متحدہ جموں و کشمیر کی بحالی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بی جے پی کے ایک ایم ایل اے کی جانب سے جموں کو الگ ریاست بنانے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے خیالی اور گمراہ کن قرار دیا۔
رانا نے کہا کہ پیر پنجال اور چناب خطوں سے الگ جموں ریاست کے قیام کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان علاقوں کے لوگ آج بھی متحدہ جموں و کشمیر کے ساتھ اپنی شناخت رکھتے ہیں اور کسی بھی قسم کی تقسیم کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔
تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کبھی ایک مکمل ریاست تھا، جس کے کچھ حصے بعد میں پاکستان اور چین کے قبضے میں چلے گئے، جب کہ اب لداخ کو بھی الگ کر دیا گیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ سیاسی صورت حال بدلے گی اور لداخ دوبارہ جموں و کشمیر کا حصہ بنے گا۔
انہوں نے کہا کہ تاریخ اور زمینی حقائق کو مستقل طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس بات پر زور دیا کہ عوام میں اتحاد کی خواہش بالآخر غالب آئے گی۔
