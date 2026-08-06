ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ میں ونٹر ٹورزم کے فروغ کیلیے سنو لیپارڈ کی رہنمائی والی سفاری شروع ہوگی
سیاحوں کو لداخ میں برفانی تیندوے اور مختلف اقسام کے پرندوں کے مشاہدے کے لیے رواں موسم سرما سے یہ پہل شروع ہوگی۔
Published : August 6, 2026 at 9:18 PM IST
سرینگر: آئندہ موسم سرما سے لداخ میں سنو لیپارڈ (Snow Leopard) اور پرندوں کے مشاہدے کے لیے خصوصی وائلڈ لائف سفاری شروع کی جائے گی۔ ایک سرکاری افسر کے مطابق "یہ بھارت کی پہلی ہائی آلٹی ٹیڈ وائلڈ لائف سفاری ہوگی، جس کے تحت سیاح تربیت یافتہ گائیڈز کی رہنمائی میں لداخ کے منفرد وائلڈ لائف، نباتات اور قدرتی ماحول کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں گے۔
افسر نے بتایا کہ برفانی تیندوا کے مشاہدے کا سیزن اسی موسم سرما سے شروع ہوگا اور متعلقہ محکموں کو تمام تیاریاں بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
لداخ بھارت میں سنو لیپارڈ (Snow Leopard) کی سب سے بڑی آبادی کا مسکن ہے۔ ملک میں اندازاً موجود 718 برفانی تیندووں میں سے 477 لداخ میں پائے جاتے ہیں۔ اس سرد صحرائی خطے میں 38 سے زائد ممالیہ جانوروں، 340 اقسام کے پرندوں اور 1,800 اقسام کے نایاب پودوں کی موجودگی گزشتہ کئی برسوں سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔
محکمہ جنگلات اس منصوبے کے تحت جیپ سفاری متعارف کرائے گا، جسے کازیرنگا، رنتھمبور اور دیگر معروف نیشنل پارکس کی طرز پر چلایا جائے گا۔ اس کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی کھلی چھت والی گاڑیاں استعمال ہوں گی، جنہیں تربیت یافتہ مقامی ڈرائیور اور گائیڈ چلائیں گے۔
افسر کے مطابق رہنمائی والی سفاری متعارف کرانے کا مقصد غیر قانونی آف روڈنگ کو روکنا اور وائلڈ لائف کو ہونے والی بے جا خلل اندازی سے محفوظ رکھنا ہے۔
گزشتہ دو ماہ کے دوران لداخ انتظامیہ نے پینگونگ جھیل اور وائلڈ لائف کے محفوظ علاقوں میں غیر قانونی آف روڈنگ کرنے والے سیاحوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر تقریباً چار لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔
برفانی تیندوے کی اس سفاری کی منظوری لیفٹیننٹ گورنر ونئی سکسینہ نے نئی قائم ہونے والی اسنو لیپرڈ اینڈ ہائی الٹیٹیوڈ نیچر (SHAN) کنزرویشن سوسائٹی کی پہلی گورننگ باڈی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔
جون میں قائم کی گئی SHAN سوسائٹی کا مقصد مقامی آبادی کی شراکت سے وائلڈ لایف کے تحفظ، کچرے کے بہتر انتظام، پلاسٹک سے پاک سیاحت، پائیدار روزگار کے مواقع اور ذمہ دارانہ سیاحت کے فروغ کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے محکمہ جنگلات کو ہدایت دی کہ ہیمس نیشنل پارک، چانگ تھانگ اور قراقرم وائلڈ لائف سینکچوریز سمیت ایسے ممکنہ سفاری راستوں کی نشاندہی کی جائے جہاں برفانی چیتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوبرا، زنسکار، شام، کرگل اور دراس کو بھی منصوبے میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں سنو لیپارڈ (Snow Leopard) اور مختلف اقسام کے پرندوں کی اچھی تعداد موجود ہے۔
لداخ میں شدید سردیوں کے باعث تقریباً چھ ماہ تک سیاحتی سرگرمیاں متاثر رہتی ہیں اور درجہ حرارت منفی 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ تاہم آل لداخ ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن کے سابق صدر تسیتان انگچک کا کہنا ہے کہ سنو لیپارڈ (Snow Leopard) کے مشاہدے پر مبنی یہ سفاری موسم سرما کی سیاحت کو نئی جلا بخشے گی۔
حکام کے مطابق 20 مقامی نوجوانوں کو پرندوں کی شناخت، برڈ واچنگ اور برڈ اسپاٹنگ کی تربیت دی جائے گی اور انہیں دوربین سمیت ضروری آلات فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پرندوں کے مشاہدے کے لیے 10 خصوصی ہائیڈز بھی اہم مقامات پر قائم کیے جائیں گے۔
لیفٹیننٹ گورنر ونئی سکسینہ نے کہا کہ لداخ کی منفرد وائلد لائف اور نازک پہاڑی ماحولیاتی نظام اس خطے کا سب سے قیمتی قدرتی سرمایہ ہے، اور اس کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب مقامی آبادی اس عمل میں برابر کی شریک بنے۔
انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ رواں سال موسم سرما میں سنو لیپارڈ کے مشاہدے کے سیزن سے قبل تمام انتظامات مکمل کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا، "ہم ایسا ماڈل تیار کر رہے ہیں جس میں جنگلی حیات کا تحفظ، ذمہ دارانہ ماحول دوست سیاحت، ماحولیاتی تعلیم، مقامی آبادی کو بااختیار بنانا اور ان کے لیے پائیدار روزگار کے مواقع ایک ساتھ شامل ہوں۔ ان اقدامات کا مقصد لداخ کے قدرتی ورثے کو محفوظ بنانا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو زیادہ صحت مند، مضبوط اور محفوظ ماحولیاتی نظام مل سکے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ کا مقصد لداخ کو مقامی آبادی کی شراکت پر مبنی تحفظ ماحول کی عالمی مثال کے طور پر قائم کرنا ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
لداخ کے 23تاریخی و ثقافتی مقامات ورثہ قرار، قدیم چٹانی نقوش اور بدھ کے مجسمے بھی شامل