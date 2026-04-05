لداخ میں سیاحت کے تحفظ اور مقامی حقوق کے لیے اہم قرارداد منظور
Published : April 5, 2026 at 4:08 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) لداخ میں سیاحت کے شعبے سے وابستہ مختلف تنظیموں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے ایک اہم اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں خطے کی نازک ماحولیاتی صورتحال، مقامی معیشت اور عوام کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ لداخ ایک حساس اور منفرد علاقہ ہے جو صدیوں سے جغرافیائی طور پر الگ تھلگ رہا ہے اور یہاں کا ماحولیاتی نظام نہایت نازک ہے۔
1974 میں سیاحت کے لیے کھولے جانے کے بعد اس شعبے نے تیزی سے ترقی کی اور آج یہ مقامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے، جس سے بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار حاصل ہے۔ اجلاس میں اس بات پر تشویش ظاہر کی گئی کہ حالیہ برسوں میں بڑے بیرونی کاروباری ادارے لداخ کے سیاحتی شعبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے نہ صرف ماحولیات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے بلکہ مقامی آبادی،خاص طور پر قبائلی برادریوں کے روزگار پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔
قرارداد کے مطابق، لداخ کی سیاحت کو اس کی ثقافتی اور ماحولیاتی حدود کے اندر رکھتے ہوئے ترقی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے روزگار،کاروباری مواقع اور اقتصادی مفادات کو ترجیح دینے پر زور دیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ سیاحت کا شعبہ بنیادی طور پر مقامی افراد کے لیے مخصوص رکھا جائے اور بیرونی سرمایہ کاری کو اس حد تک محدود کیا جائے کہ وہ مقامی شراکت داری کو متاثر نہ کرے۔
اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ بیرونی سرمایہ کاری سے متعلق خدشات کو قانونی طریقوں، مکالمے اور اجتماعی نمائندگی کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ تمام فریقین نے ذمہ دارانہ سیاحت کو فروغ دینے اور ایسے اقدامات کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا جو لداخ کے ماحول، معیشت اور عوام کے مفاد میں ہوں۔
یہ قرارداد مختلف مذہبی سماجی، تجارتی اور سیاسی تنظیموں کے سربراہان کی موجودگی میں منظور کی گئی، جن میں نمایاں طور پر درج ذیل تنظیمیں شامل ہیں: لداخ گونپا ایسوسی ایشن، لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن،انجمن ،معین الاسلام، لیہ، انجمن امامیہ، لیہ،کرسچین ایسوسی ایشن لیہ، بی جے پی، لداخ یونٹ،انڈین نیشنل کانگریس، لداخ یونٹ،گوبا ایسوسی ایشن،لداخ ٹریول ٹریڈ الائنس، آل لداخ ایڈونچر اینڈ ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن، لداخ ٹیکسی کوآپریٹو سوسائٹی، میکسی کیب آپریٹرز کوآپریٹو سوسائٹی، لداخ بائیک رینٹل کوآپریٹو سوسائیٹی شامل تھی۔