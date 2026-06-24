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مرکز سے بات چیت میں تاخیر اور شراب پالیسی کے خلاف لداخ میں منایا گیا بند
بند کے دوران مظاہرین کی ایک بڑی تعداد لیہہ میں پولو گراؤنڈ میں جمع ہوئی جہاں مختلف تنظیموں نے عوامی ریلی سے خطاب کیا۔
Published : June 24, 2026 at 7:26 AM IST
سرینگر: لداخ نے نئی دہلی کے ساتھ قابل اعتماد بات چیت کے لیے دباؤ ڈالنے اور خطے میں حال ہی میں متعارف کرائی گئی شراب پالیسی کے خلاف احتجاج درج کرتے ہوئے مکمل بند منایا۔
اس دوران لیہہ اور کرگل میں دکانیں بند رہیں جب کہ گاڑیاں بھی سڑکوں سے دور رہیں۔ دریں اثنا لداخ بلاک نے 22 مئی کو ایپکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) اور وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے درمیان میٹنگ کے منٹس جاری کرنے میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔
لداخ کے رہنماؤں نے مرکز پر الزام لگایا کہ وہ ان کے اور نئی دہلی کے درمیان طے پانی والی مفاہمت کا احترام کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پچھلی میٹنگ میں، لداخ بلاک نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اصولی طور پر اس خطے کو آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات اور قانون ساز اسمبلی کے بغیر قانون سازی، انتظامی اور مالی اختیارات دینے پر اتفاق کیا ہے۔
وہیں بند کے دوران مظاہرین بڑی تعداد میں لیہہ میں پولو گراؤنڈ میں جمع ہوئے جہاں لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن (LBA)، انجمن امامیہ، انجمن معین الاسلام اور لداخ گونپا ایسوسی ایشن (LGA) نے عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ مقررین نے مجوزہ شراب پالیسی، لداخ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ (LPDD) کی نجکاری اور زمینی سیاحت سے متعلق مسائل کے خلاف تشویش کا اظہار کیا۔
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کے ڈی اے کے شریک چیئرمین سجاد کرگیلی نے کہا کہ "ہم اپنے اوپر تھوپی گئی کسی بھی پالیسی کو قبول نہیں کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے حالیہ شراب کی پالیسی میں شراب کی 20 دکانیں کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے اور مذہب میں شراب کلچر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔"
انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج لداخ کے عوام کے جمہوری حقوق، آئینی تحفظات، زمین اور وسائل کے تحفظ اور ان فیصلوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کے مطالبے کو ظاہر کرتا ہے جو ان کے مستقبل پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔
قبل ازیں، لیہہ ایپکس باڈی کے چیئرپرسن چیرنگ ڈورجے لاکروک نے مرکز پر الزام لگایا کہ وہ گذشتہ میٹنگ میں دونوں فریقوں کے درمیان طے پانے والے کچھ اہم نکات کو "چھوڑ" رہا ہے۔ انہوں نے میٹنگ کے منٹس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔
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