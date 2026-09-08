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ایل جی کے چھٹی پر جانے کے بعد لداخ کے ایل جی وی کے سکسینا جموں و کشمیر کا چارج سنبھالیں گے
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب گورنر کے عہدے میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں۔
Published : September 8, 2026 at 9:43 PM IST
سری نگر: منگل کو جاری کردہ ایک سرکاری بیان کے مطابق، لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کا عہدہ سنبھالیں گے، کیونکہ جموں و کشمیر کے موجودہ لیفٹیننٹ گورنر چھٹی پر چلے گئے ہیں۔
منگل کی شام صدر دروپدی مرمو کے جاری کردہ حکم نامے میں چھٹی کی مدت نہیں بتائی گئی۔ منوج سنہا، جو جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر پچھلے چھ سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اس وقت امریکہ میں ہیں۔
راشٹرپتی بھون سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر جمہوریہ ہند کو لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر شری ونے کمار سکسینہ کو جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مقرر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب گورنر کے عہدے میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں اور اس واقعہ نے ان افواہوں کو مزید ہوا دی ہے۔
سنہا نے شکاگو میں آئی آئی ٹی بی ایچ یو گلوبل ایلومنائی میٹ سے خطاب کیا اور مصنوعی ذہانت کے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح آرٹیکل 370 کی منسوخی نے جموں و کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار کی۔
انہوں نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "یہ صرف ترقی نہیں بلکہ ایک نشاۃ ثانیہ ہے۔" "جموں و کشمیر خوف کے سائے سے موقع کی روشنی میں، تنہائی سے مرکزی دھارے میں شامل ہونے، اور مایوسی سے روشن مستقبل کی طرف ابھرا ہے۔ اس تبدیلی نے ترقی، سرمایہ کاری اور مواقع کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔"