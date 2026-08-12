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لداخ کے ایل جی وی کے سکسینہ نے 2025-2022 کے لیے 36 افراد کو 'یو ٹی اسٹیٹ ایوارڈز' سے نوازا
ایوارڈز میں بہادری سمیت ادب، فنون، دستکاری، ماحولیاتی تحفظ، کھیل، انٹرپرینیورشپ، ترقی پسند کاشتکاری اور تعلیم جیسے مختلف زمروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
By ANI
Published : August 12, 2026 at 10:07 AM IST
لیہہ: لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) ونائی کمار سکسینہ نے سال 2022-2025 کے لیے 36 افراد کو "یوٹی اسٹیٹ ایوارڈز" سے نوازا۔ یہ اعزاز مختلف شعبوں میں ان کی مثالی خدمات کے ساتھ ساتھ لداخ کی ترقی میں ان کے نمایاں کردار کے اعتراف میں دیئے گئے۔
ایک پریس ریلیز کے مطابق، مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کی انتظامیہ کے ذریعے قائم کیے گئے یو ٹی اسٹیٹ ایوارڈز کا مقصد ان افراد کو اعزاز دینا ہے جن کی غیر معمولی کامیابیوں، ہمت، لگن، تخلیقی صلاحیتوں اور عزم نے معاشرے پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔
Conferred the “UT State Awards” (2022-2025) to 36 exceptional individuals from Ladakh today.— LG Ladakh (@lg_ladakh) August 11, 2026
Their outstanding dedication across diverse fields – from sports and literature to public service and social reform – is contributed meaningfully to the progress of Ladakh.
May their… pic.twitter.com/FzkeDaHJUP
ایوارڈز میں بہادری سمیت مختلف زمروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جن میں ادب، فنون، اور دستکاری؛ سماجی اصلاحات، بااختیار بنانا، اور ماحولیاتی تحفظ، عوامی خدمت،کھیل انٹرپرینیورشپ اور ترقی پسند کاشتکاری، اور تعلیم اور علمی سرگرمیاں شامل ہیں۔
منگل کو ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، ایل جی سکسینہ نے کہا کہ یوٹی ریاستی ایوارڈز ان لوگوں کے اعزاز کے لیے شروع کیے گئے تھے جن کے غیر معمولی کام نے معاشرے اور لداخ کی ترقی میں نمایاں حصہ ڈالا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایوارڈز کا مقصد ثقافت کو فروغ دینا اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کی جو یونین ٹیریٹری کی فلاح و بہبود اور ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں۔
August 11, 2026
ایل جی سکسینہ نے کہا، "یو ٹی اسٹیٹ ایوارڈز محض ماضی کی کامیابیوں کا اعتراف نہیں ہیں بلکہ یہ ہمت، لگن، خدمت کے اعتراف کا جشن ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "ان ایوارڈز کی حقیقی کامیابی اس وقت حاصل ہوگی جب ہمارے ایوارڈ یافتگان کا سفر ہمارے نوجوانوں و دیگر کو بڑے خواب دیکھنے، محنت کرنے اور معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے متاثر کرے گا۔"
تمام 36 ایوارڈز یافتگان کو مبارکباد دیتے ہوئے، سکسینہ نے کہا کہ ان کی کامیابیاں ذاتی کامیابی سے کہیں آگے ہیں۔ ایل جی نے مزید کہا کہ، ایوارڈ یافتگان نے لداخ کی سماجی، ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی اور کھیلوں کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے سفر میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمت، ہمدردی، وراثت کا احترام، کمیونٹی سے وابستگی، خدمت میں عاجزی، اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ثابت قدمی جیسی قدریں شامل ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے ریمارکس دیے کہ عمدگی کا احترام معاشرے میں ایک ضرب اثر پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے لداخ کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے سفر سے سیکھیں اور معاشرے کے لیے پرعزم رہتے ہوئے اہم اہداف کے حصول کے لیے درکار خود اعتمادی کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کا مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں ہنر کو موقع ملے، محنت کو پہچان ملے، اور نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرنے کے لیے اعتماد اور پلیٹ فارم ملے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جدید ترقی لداخ کی ثقافتی اقدار میں جڑی رہے۔
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