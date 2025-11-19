ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے مرکز کے ساتھ بات چیت میں 'غیر متوازن' نمائندگی پر لداخ میں عدم اطمینان کا اعتراف کیا
ٹونڈوپ تسیوانگ چھوسپا نے مرکز کے ساتھ جاری بات چیت میں زیادہ تر نمائندوں کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہونے کی بات کہی تھی۔
By PTI
Published : November 19, 2025 at 4:41 PM IST
جموں: لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے بدھ کے روز اعتراف کیا کہ کچھ لوگ مرکز کے ساتھ جاری بات چیت میں "غیر متوازن" نمائندگی سے ناخوش ہیں، لیکن انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔
پی ٹی آئی ویڈیوز سے بات کرتے ہوئے، گپتا نے کہا کہ لیہہ اپیکس باڈی (ایل اے بی) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) کی ذیلی کمیٹی کے ساتھ پچھلی میٹنگ کی پیروی کے طور پر اپنے مطالبات کا 29 صفحات پر مشتمل مسودہ تیار کیا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ، "مرکزی وزارت داخلہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے مطالبات کا مسودہ تیار کریں۔ یہ فطری ہے کہ جب ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے تو اس سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی،"۔
تاہم، لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے اعتراف کیا کہ کچھ لوگ مرکز کے ساتھ بات چیت میں نمائندگی میں "عدم توازن" سے ناراض تھے۔ انہوں نے کہا، ’’میں نے اپنی رپورٹ مرکزی وزارت داخلہ کو دے دی ہے، جو اس معاملے کو براہ راست ہینڈل کر رہی ہے، لہذا انہیں بیٹھ کر اس پر بحث کرنے دیں،‘‘۔
لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن (ایل بی اے) کے سابق صدر، ٹونڈوپ تسیوانگ چھوسپا نے حال ہی میں مرکز کے ساتھ جاری بات چیت میں لداخی نمائندگی میں عدم توازن پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جس میں خطے کے اہم مطالبات جیسے ریاست کا درجہ اور آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت تحفظات پر مرکز کے ساتھ بات چیت کی گئی تھی۔
چھوسپا نے کہا کہ جاری مذاکرات میں زیادہ تر نمائندوں کا تعلق مسلم کمیونٹی سے تھا، جب کہ بدھ برادری کی نمائندگی کم تھی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اس طرح کا "عدم توازن" بدھ مت کی کمیونٹی کے ثقافتی، سماجی اور علاقائی تناظر کو بات چیت کے عمل میں مناسب طریقے سے ظاہر کرنے کے امکانات کو محدود کر سکتا ہے۔
لیہہ میں 24 ستمبر کو ہونے والے تشدد کے بعد حراست میں لیے گئے موسمیاتی کارکن سونم وانگچک اور دیگر کے لیے عام معافی کی تجویز کے مسودے پر کویندر گپتا نے کہا کہ مرکز اور لداخ کے نمائندوں کے درمیان جاری بات چیت کی وجہ سے ان کے لیے تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ واضح رہے تشدد میں چار افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔
وانگچک کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا تھا، جب کہ درجنوں نوجوانوں کو بھی حراست میں لیا گیا تھا اور بعد میں انہیں لیہہ میں ضمانت دی گئی تھی۔
گپتا نے کہا، "وانگچک کے خلاف مقدمہ کچھ ثبوتوں کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا۔ ایک بار بات چیت ہونے کے بعد، ہم دیکھیں گے کہ کیا نتائج آتے ہیں۔ اس مرحلے پر کوئی تبصرہ کرنا غلط ہو گا،"۔
انہوں نے کہا کہ حکومت نے مشتعل گروپوں کو مذاکرات کی دعوت دی تھی لیکن ’’کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بات چیت ہو‘‘۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کا آغاز خوش آئند قدم ہے اور وہ اس کے مثبت نتائج کے لیے پرامید ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے وائٹ کالر دہشت گرد نیٹ ورک کا پردہ فاش کرنے اور ملک میں بڑے حملوں کو روکنے کے لیے جموں و کشمیر پولیس کی ستائش کی اور ایسی سازشوں میں ملوث پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مشورہ دیا۔
گپتا نے مبینہ طور پر ڈاکٹروں کے ایک گروپ کے ذریعہ چلائے جانے والے وائٹ کالر دہشت گرد نیٹ ورک کا پردہ فاش کرنے کے لئے سیکورٹی ایجنسیوں کی تعریف کی، اور ان خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا جنہوں نے 10 نومبر کو دہلی دھماکے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا۔
انہوں نے کہا، "کچھ لوگ پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایجنسیاں چوکس ہیں۔ ہم لداخ میں امن برقرار رکھیں گے۔"
ایل جی گپتا نے کہا کہ بنیاد پرستی میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جانا چاہئے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہئے۔
انہوں نے کشمیر میں پولیس کی طرف سے بنیاد پرست عناصر اور ان کے حامیوں کے خلاف فوری کارروائی کا خیرمقدم کرتے ہوئے مزید کہا کہ "کچھ لوگ اب بھی وادی میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔" انہوں نے یہ بھی اعتماد ظاہر کیا کہ لداخ میں اس موسم سرما میں سیاحت میں اضافہ ہوگا، اور کہا کہ یہ خطہ آنے والے آل انڈیا ونٹر گیمز اور نارتھ زون گیمز کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
17 نومبر کو وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں شمالی زونل کونسل کی 32 ویں میٹنگ میں گپتا نے کہا کہ توجہ دریا کے پانی سے متعلق مسائل کو حل کرنے پر مرکوز ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کی رائے تھی کہ ان مسائل کو عدالتوں میں جانے کے بجائے باہمی بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔
