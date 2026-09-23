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لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کا بڑا اعلان، لیہہ تشدد میں ملوث 20 افراد کے خلاف مقدمات واپس لینے کی منظوری دے دی
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس فیصلے سے ان 20 افراد کو اپنی زندگی اور کیریئر میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔
By PTI
Published : September 23, 2026 at 8:46 PM IST
لیہہ/جموں: لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے بدھ کے روز ان 20 افراد کے خلاف فوجداری مقدمات واپس لینے کا اعلان کیا جنہیں گزشتہ سال 24 ستمبر کو لیہہ میں پیش آنے والے تشدد کے سلسلے میں نامزد کیا گیا تھا۔
سکسینہ نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا، "لداخ میں امن، عوامی نظم و نسق اور سماجی ہم آہنگی کے وسیع تر مفاد میں، میں نے گزشتہ سال 24 ستمبر کو لیہہ میں ہونے والے افسوسناک تشدد میں ملوث 20 افراد کے خلاف فوجداری مقدمات واپس لینے کی منظوری دے دی ہے۔"
In the larger interest of peace, public tranquility, and social harmony in Ladakh, I have approved the withdrawal of criminal cases against 20 individuals, related to the unfortunate violence that erupted in Leh on September 24 last year.— LG Ladakh (@lg_ladakh) September 23, 2026
Following a comprehensive review, the…
انہوں نے بتایا کہ ایک جامع جائزے کے بعد، لداخ پولیس نے ایف آئی آر نمبر 144/2005 (جو لیہہ پولیس اسٹیشن میں 'بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا' (بی این ایس ایس) کی دفعہ 360 کے تحت درج کی گئی تھی) کے سلسلے میں ان 20 افراد کے لیے 'کلوزر رپورٹ' (مقدمہ بند کرنے کی رپورٹ) داخل کرنے کی سفارش کی تھی۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس فیصلے سے ان 20 افراد کو اپنی زندگی اور کیریئر میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ طویل قانونی تنازعات کے بجائے انصاف اور مسائل کے حل کو ترجیح دینے سے لداخ میں ایک زیادہ پرامن، متحد اور ہم آہنگ معاشرے کے قیام میں مدد ملے گی۔
سکسینہ نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے متعلق معاملات پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی "مسلسل رہنمائی اور ہمدردانہ رویے" کا بھی شکریہ ادا کیا۔
لداخ انتظامیہ نے اگست میں کہا تھا کہ وہ 24 ستمبر 2025 کو لیہہ میں ہونے والے تشدد کے بعد کچھ افراد کے خلاف درج مقدمات میں کلوزر رپورٹس داخل کرے گی۔
یہ پیش رفت کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) اور لیہہ ایپکس باڈی (ایل اے بی) کے نمائندوں کی لیہہ میں وزارت داخلہ کے حکام کے ساتھ ملاقات کے ایک دن بعد اور اس واقعے کی پہلی برسی سے ایک دن قبل سامنے آئی ہے۔
ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے بدھ کے روز لیہہ میں ایک علامتی مارچ کی قیادت کی ہے۔ یہ پیدل مارچ 24 ستمبر 2025 کو ہونے والے اس تشدد کی پہلی برسی کے موقع پر منعقد کیا گیا تھا جو لداخ کے لیے ریاستی حیثیت اور چھٹے شیڈول کے تحت تحفظات کے مطالبے کے لیے کیے گئے مظاہروں کے دوران پیش آیا تھا۔ مظاہرے پرتشدد ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد، مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ نے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔
سونم وانگچک نے اعلان کیا ہے کہ 24 ستمبر کو 'یومِ شہداء' کے طور پر منایا جائے گا۔
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