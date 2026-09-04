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’بات چیت کامیاب ہوئی تو احتجاج کی ضرورت نہیں‘ LABنے کرگل-لیہہ مارچ کیا ملتوی
کرگل اور لیہہ کی قیادت نے دہلی پر دباؤ بنانے کے لیے 9 ستمبر کو کرگل سے لیہہ تک پیدل مارچ کا اعلان کیا تھا۔
Published : September 4, 2026 at 8:00 PM IST
سرینگر: لیہہ ایپکس باڈی (LAB) نے مجوزہ کرگل - لیہہ پیدل مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ 9 ستمبر کو نئی دہلی میں لداخ کے نمائندوں اور مرکزی وزارت داخلہ کے درمیان میٹنگ کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔LAB کا کہنا ہے کہ بات چیت کے نتائج دیکھنے کے بعد ہی آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔
یہ پیدل مارچ ستمبر میں جاری رہنے والے ان پروگراموں کا حصہ تھا، جن کے ذریعے گزشتہ سال 24 ستمبر کو لداخ میں ہوئے احتجاج کے دوران ہلاک، زخمی اور گرفتار کیے گئے لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔
لیہہ میں جمعہ کو ایک پریس کانفرنس میں مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے LAB نے کہا کہ وہ حکومت کو لداخ کے سیاسی اور جمہوری مطالبات پر اپنی سنجیدگی ثابت کرنے کا ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ معروف ماحولیاتی کارکن اور LAB کے رکن سونم وانگچک نے کہا: "آپ نے سنا ہوگا کہ 9 ستمبر کو وزارتِ داخلہ نے دہلی میں ذیلی کمیٹی کی سطح پر بات چیت کا اعلان کیا ہے۔‘‘
پیدل مارچ 10 ستمبر کو کرگل سے شروع ہونا تھا۔ وانگچک نے پریس کانفرنس کے دوران کہا: "اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم سب نے فیصلہ کیا کہ فی الحال اس یاترا کو ملتوی کر دیا جائے۔" 9 ستمبر کی میٹنگ میں LAB اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کے نمائندوں کے ساتھ وزارتِ داخلہ کے افسران کی شرکت متوقع ہے۔
لداخ 2019 میں بغیر کسی منتخب قانون ساز اسمبلی کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد سے وہاں کی سول سوسائٹی تنظیمیں زیادہ سیاسی نمائندگی اور خطے کے لیے آئینی تحفظات کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ ان کے اہم مطالبات میں لداخ کے لیے منتخب قانون ساز اسمبلی کا قیام اور آئینی تحفظات شامل ہیں، جن میں آرٹیکل 371 سے متعلق مطالبہ بھی شامل ہے۔
LAB کے شریک چیئرمین تسیرنگ دورجے لَکروک نے کہا کہ تنظیم 9 ستمبر کی میٹنگ کا خیرمقدم کرتی ہے، لیکن اس کے نتائج کی بنیاد پر ہی حکومت کے ارادوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا: ’’ہم نہیں جانتے کہ اس میٹنگ سے کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے، وزارتِ داخلہ لداخ کے اہم مسائل، جن میں یو ٹی سطح کی قانون ساز اسمبلی اور آرٹیکل 371 شامل ہیں، پر تعمیری اور نتیجہ خیز بات چیت کرتی ہے تو ہم اس کا خیرمقدم کریں گے۔"
لکروک نے واضح کیا کہ اگر بات چیت سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہوئی تو ’’ہم اپنی تحریک بہت زور سے چلائیں گے۔‘‘ LAB نے گزشتہ سال 24 ستمبر کے احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے معاوضے اور شدید زخمی افراد کے لیے امداد کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم نے احتجاج کے دوران تشدد کے سلسلے میں مظاہرین کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
وانگچک نے کہا کہ اگر 9 ستمبر کی بات چیت میں حکومت ان مطالبات پر ٹھوس اقدامات اٹھاتی ہے تو مزید احتجاجی پروگراموں کی ضرورت کم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ہم امید کرتے ہیں کہ 9 ستمبر کی بات چیت میں گزشتہ سال 24 ستمبر کو شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے لیے جس معاوضے پر اتفاق ہوا تھا، اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔"
انہوں نے ان واقعات کے سلسلے میں درج مقدمات واپس لینے کے عمل میں بھی پیش رفت کا مطالبہ کیا۔ وانگچک نے کہا، ’’اگر 9 ستمبر سے پہلے ہی معاملات کامیاب ہو جاتے ہیں، مقدمات واپس لے لیے جاتے ہیں اور معاوضے کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ہمیں ایسی تحریکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔‘‘
LAB نے 24 ستمبر کے واقعات کی تحقیقات میں تاخیر پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ وانگچک نے کہا کہ حکومت کو تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ عوام کے سامنے لانی چاہیے۔ "ہمیں امید ہے کہ 9 ستمبر تک ہمیں 24 ستمبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر ملے گی۔"
ان کا کہنا تھا کہ ایک سال مکمل ہونے والا ہے، اس لیے رپورٹ سامنے آنی چاہیے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ تشدد کہاں ہوا اور تشدد کس کی جانب سے ہوا۔ لداخ کی تنظیمیں ستمبر کو ’’شہدا کا مہینہ‘‘ کے طور پر منا رہی ہیں۔ اس دوران 24 ستمبر کے تشدد میں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ساتھ زخمی اور گرفتار کیے گئے لوگوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔
مجوزہ کرگل-لیہہ پیدل مارچ بھی اُن ہی پروگراموں کا حصہ تھا۔ KDA نے پہلے 10 ستمبر کو کرگل میں ریلی اور اس کے بعد 11 ستمبر سے لیہہ کی طرف پیدل مارچ کا اعلان کیا تھا۔ مارچ کو 24 ستمبر کو لیہہ پہنچنا تھا۔
وانگچک نے کہا کہ اگر 9 ستمبر کی بات چیت ناکام رہی تو پہلے سے طے شدہ دو ہفتے کے مارچ کی جگہ ستمبر کے آخر میں پانچ روزہ مختصر پروگرام منعقد کیا جا سکتا ہے۔ "اگر بات چیت اچھی نہیں ہوئی تو ہمیں امید ہے کہ پورے ہندوستان سے لوگ لداخ کی حمایت، ماحولیات اور سرحد پر رہنے والے لوگوں کی حمایت کے لیے آئیں گے۔"
انہوں نے کہا کہ ملتوی کیا گیا مارچ 24 ستمبر سے پہلے مختلف سمتوں سے بھی منعقد کیا جا سکتا ہے۔ LAB نے کہا کہ 9 ستمبر کی میٹنگ کے نتائج کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ کے احتجاجی پروگراموں کا اعلان کیا جائے گا۔
لکروک نے لداخ سے متعلق مقدمات سے نمٹنے میں مبینہ طور پر امتیازی سلوک پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے ملک کے دوسرے حصوں میں مظاہرین کے خلاف مقدمات واپس لینے سے متعلق سپریم کورٹ کے ایک حالیہ حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لداخ میں مقدمات کا سامنا کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا، "ہم سب ہندوستانی ہیں، اس لیے سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ لداخ کے لوگوں کی زندگیاں بالکل بھی سستی نہیں ہیں۔‘‘ لکروک نے کہا کہ LAB حکومت سے بارہا تمام مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کر چکی ہے، لیکن اب تک صرف کچھ مقدمات ہی واپس لیے گئے ہیں۔
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