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لداخ میں کھلاڑیوں کے لیے سرکاری نوکریوں میں 4 فیصد ہاریزانٹل کوٹہ
نئی پالیسی کے تحت قومی اور بین الاقوامی سطح پر کامیاب کھلاڑیوں کو گروپ سی سرکاری ملازمتوں میں مقررہ حصہ ملے گا۔
Published : August 20, 2026 at 4:57 PM IST
سرینگر: لداخ نے بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے لیے گروپ سی کی سرکاری ملازمتوں میں براہ راست بھرتی کے دوران 4 فیصد ہاریزانٹل ریزرویشن (horizontal reservation ) کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد کھیل کو نوجوانوں کے لیے ایک باقاعدہ اور محفوظ پیشے کے طور پر فروغ دینا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ نئی لداخ اسپورٹس پالیسی 2026 کا حصہ ہے۔
یہ ریزرویشن لداخ انتظامیہ کی غیر گیزٹیڈ گروپ سی ملازمتوں پر لاگو ہوگا۔ اس کا فائدہ ان کھلاڑیوں کو ملے گا جو بھرتی کی تمام شرائط، بشمول متعلقہ امتحان پورا کرتے ہوں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ روزگار اور مالی تحفظ کی فکر کی وجہ سے باصلاحیت نوجوان کھیل کا میدان نہ چھوڑیں۔
کیا ہے 4 فیصد ریزرویشن
یہ 4 فیصد کوٹہ ہاریزانٹل ریزرویشن کے طور پر دیا گیا ہے۔ عام ریزرویشن (یعنی ورٹیکل) میں ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی جیسی سماجی زمروں کے لیے الگ کوٹہ ہوتا ہے، جبکہ ہاریزانٹل ریزرویشن تمام زمروں کے اندر لاگو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوٹے کے تحت منتخب ہونے والا کھلاڑی اپنی سماجی زمرے میں ہی شمار ہوگا۔ یہ طریقہ خواتین، معذور افراد اور دیگر خصوصی زمروں کے لیے دیے جانے والے ریزرویشن جیسا ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے کھلاڑیوں کو سرکاری ملازمتوں میں ایک مقررہ حصہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا، تاہم انہیں بھرتی کے عام عمل میں بھی حصہ لینا ہوگا۔
لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے بدھ کو ریزرویشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس وسیع کوشش کا حصہ ہے جس کے تحت لداخ کے باصلاحیت نوجوانوں کو کھیل اور مالی تحفظ میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کرنا پڑے۔
انہوں نے کہا کہ "اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ لداخ کا کوئی بھی باصلاحیت نوجوان مالی مدد یا مستقبل میں روزگار کی فکر کی وجہ سے کھیل کا خواب ترک نہ کرے اور کھیل میں بہترین کارکردگی اسے عزت کے ساتھ محفوظ مستقبل بھی دے۔"
ایل جی نے مزید کہا کہ انتظامیہ ایسا ماحول بنا رہی ہے جہاں خاندانوں پر مالی بوجھ ڈالے بغیر کھیلوں کے ٹیلنٹ کو پہچانا جائے، تیار کیا جائے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے۔ اس کے لیے سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کے ساتھ اسکالرشپ، نقد انعامات، کھیلوں کا بنیادی ڈھانچہ، سائنسی کوچنگ اور روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔
’بہترین کھلاڑی‘ کی تعریف کیا ہوگی؟
نئی پالیسی کے تحت ان کھلاڑیوں کو اہل قرار دیا گیا ہے جنہوں نے تسلیم شدہ قومی یا بین الاقوامی مقابلوں میں کسی ریاست یا ملک کی نمائندگی کی ہو۔ اس میں سینئر اور جونیئر قومی چیمپئن شپ کے میڈل جیتنے والے کھلاڑی، 18 سال سے زیادہ عمر کے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے شرکاء، کھیلو انڈیا ونٹر گیمز، کھیلو انڈیا پیرا گیمز اور کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کے میڈل جیتنے والے کھلاڑی شامل ہیں۔
تسلیم شدہ بین یونیورسٹی مقابلوں میں یونیورسٹی کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑی بھی اس زمرے میں شامل ہوں گے۔ انتظامیہ نے محکمہ پرسنل اینڈ ٹریننگ کے تحت موجود طریقہ کار کے مطابق اہل شطرنج کے کھلاڑیوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ شفافیت برقرار رکھنے کے لیے اسپورٹس میرٹ لسٹ تیار کی جائے گی۔ اس میں ہر امیدوار کی کھیل میں سب سے بڑی کامیابی کو بنیاد بنایا جائے گا۔
بین الاقوامی مقابلوں میں جیتے گئے میڈل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اس کے بعد قومی چیمپئن شپ، نیشنل گیمز، یونیورسٹی مقابلوں اور کھیلو انڈیا مقابلوں میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو اہمیت دی جائے گی۔
لداخ کے لیے یہ پالیسی کیوں اہم ہے؟
لداخ نے مشکل جغرافیائی حالات، سخت سردیوں اور محدود کھیلوں کی سہولیات کے باوجود قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے والے کئی کھلاڑی پیدا کیے ہیں۔
خطے کو آئس ہاکی، آئس اسکیٹنگ اور اسکیئنگ جیسے سرمائی کھیلوں کے لیے خاص شناخت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ لداخ کے کھلاڑی تیر اندازی، ایتھلیٹکس اور مارشل آرٹس میں بھی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ تاہم کئی کھلاڑیوں کے لیے کھیل میں کامیابی ہمیشہ مالی تحفظ میں تبدیل نہیں ہو سکی۔
لداخ ویمنز آئس ہاکی فاؤنڈیشن کی صدر، بھارتی خواتین آئس ہاکی ٹیم کی سابق کپتان اور کھیل کے شعبے میں یونین ٹیریٹری کا ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی خاتون رِنچن ڈولما نے ریزرویشن کو کھلاڑیوں کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "میں لداخ کے کھلاڑیوں کے لیے 4 فیصد ریزرویشن کو ایک بہت مثبت قدم سمجھتی ہوں۔ اس سے کھلاڑیوں کا اعتماد اور ملازمت کا تحفظ بڑھے گا اور مزید نوجوان کھیل کو سنجیدگی سے لے کر اسے پیشہ بنانے کی طرف راغب ہوں گے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کھلاڑیوں کو یہ معلوم ہونا کہ ان کی محنت سے مستقبل میں روزگار کا موقع بھی مل سکتا ہے، ان کے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ بھارت کی پہلی خواتین قومی آئس ہاکی ٹیم کی بانی ارکان میں شامل اور یو ٹی لداخ کی خواتین ٹیم کی اسسٹنٹ کپتان پدما چورول نے کہا کہ یہ اعلان کھلاڑیوں کے لیے طویل عرصے سے منتظر پہچان جیسا ہے۔
انہوں نے کہا: "یہ واقعی اچھی خبر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بہت طویل عرصے کے بعد لداخ میں کھیلوں کے لیے ایک نئی شروعات ہو رہی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ کھلاڑیوں نے جذبے کے ساتھ سخت محنت کی، لیکن طویل عرصے تک انہیں وہ پہچان اور مواقع نہیں ملے جن کے وہ حقدار تھے۔ اب انہیں لگتا ہے کہ لداخ میں کھیلوں کو وہ توجہ مل رہی ہے جس کی اسے ضرورت تھی۔
لداخ اور دیگر ریاستوں کا تقابل
بھارت کی کئی ریاستوں میں سرکاری ملازمتوں، تعلیمی اداروں اور سرکاری شعبے کی تنظیموں میں کھلاڑیوں کے لیے کوٹہ موجود ہے۔ ہریانہ، پنجاب، اوڈیشہ، راجستھان اور مہاراشٹرا جیسی ریاستیں کھیلوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے لیے ملازمتوں، مالی انعامات اور دیگر سہولیات کا طویل عرصے سے استعمال کرتی رہی ہیں۔
ہریانہ خاص طور پر میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو سرکاری ملازمتیں، نقد انعامات اور ترقی دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اوڈیشہ نے کھیلوں کے لیے الگ کیڈر قائم کیے ہیں اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے پر بھی بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ کئی ریاستوں میں تعلیمی اداروں میں بھی کھلاڑیوں کے لیے نشستیں مخصوص ہیں۔
لداخ کے اقدام کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کے مطابق یہ پہلی یونین ٹیریٹری ہے جہاں گروپ سی کی سرکاری ملازمتوں میں بہترین کھلاڑیوں کے لیے 4 فیصد کا مقررہ اور باضابطہ ریزرویشن نافذ کیا گیا ہے۔ اس پالیسی میں واضح طریقہ کار طے کیا گیا ہے، یعنی معاملہ صرف انتظامیہ کی صوابدیدی تقرریوں یا انعامی اسکیموں تک محدود نہیں رہے گا۔
کیا سرکاری ملازمتیں کھیلوں کا ماحول بہتر بنا سکتی ہیں؟
ماہرین کے مطابق روزگار کے مواقع نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں خاندان عام طور پر محفوظ اور مستقل روزگار کو ترجیح دیتے ہیں۔
سرکاری ملازمت سے مستقل آمدنی، سماجی تحفظ اور طویل مدتی مستقبل کا یقین ملتا ہے۔ اس طرح کی سہولت کھلاڑیوں پر فوری روزگار کے لیے کھیل چھوڑنے کا دباؤ کم کر سکتی ہے۔
دور دراز دیہات کے کھلاڑیوں کے لیے مستقبل میں ملازمت کا یقین والدین کو بھی اپنے بچوں کو مسابقتی سطح پر کھیل جاری رکھنے کی حمایت کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔
جموں و کشمیر میں پہلے سے کھیلوں کا کوٹہ موجود
لداخ میں یہ پیش رفت جموں و کشمیر میں کھیلوں کے کوٹے کے موجودہ نظام کے پس منظر میں سامنے آئی ہے۔ جموں و کشمیر میں S.O. 12 of 2022 کے تحت کھیلوں کے کوٹے کا قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ اس حکم نامے میں بہترین کھلاڑیوں کی سرکاری ملازمتوں میں تقرری، اہلیت کی شرائط، تسلیم شدہ کھیلوں، کارکردگی جانچنے کے معیار اور انتخاب کے طریقہ کار کو واضح کیا گیا ہے۔
جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے کوٹے کے تحت تقرریاں قانونی قواعد کے مطابق کی جاتی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ میرٹ پر مبنی عمل اختیار کیا جاتا ہے۔
تاہم اس پالیسی کو لے کر کھلاڑیوں میں وقتاً فوقتاً بحث بھی ہوتی رہی ہے۔ کچھ کھلاڑیوں نے بھرتی کی رفتار، اہلیت کے معیار کی تشریح اور مختلف کامیابیوں کو دی جانے والی اہمیت پر سوال اٹھائے ہیں۔
یہ معاملہ اس سال اس وقت دوبارہ سامنے آیا جب جموں و کشمیر نے طویل انتخابی عمل کے بعد کھیلوں کے کوٹے کے تحت 223 بہترین کھلاڑیوں کی سرکاری ملازمتوں کے لیے تقرریاں مکمل کیں۔ یہ عمل کئی برس سے جمع ہونے والی خالی آسامیوں کا احاطہ کرتا تھا۔
حکام نے اس عمل کو شفاف اور میرٹ پر مبنی قرار دیا، جبکہ کئی کھلاڑیوں نے طویل انتظار کے بعد ہونے والی ان تقرریوں کا خیرمقدم کیا اور اسے کھیلوں میں اچھی کارکردگی کو تسلیم کرنے کی جانب اہم قدم قرار دیا۔
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