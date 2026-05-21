ایل جی کی جانب سے نئے ٹیرف اصلاحات کی منظوری، اب لداخ کے ہوٹلوں کو ملا 'صنعت' کا درجہ
لداخ کے رجسٹرڈ ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز کو اب صنعت کا درجہ ملنےجارہا ہے۔ ایل جی سکسینہ نے نئی ٹیرف اصلاحات کو منظوری دے دی ہے۔
Published : May 21, 2026 at 8:26 AM IST
سرینگر: لداخ کے سیاحتی شعبے میں انقلاب برپا ہوگیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر ونائی کمار سکسینہ نے بدھ کے روز رجسٹرڈ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کو "صنعت" کا درجہ دینے کی منظوری دے دی۔ یہ فیصلہ ہوٹلوں کو کم یوٹیلیٹی ٹیرف اور رعایتوں کی سہولت فراہم کرے گا۔
یہ حکم یکم جون 2026 سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نافذ ہوگا۔ ایک اہلکار نے کہا کہ یہ اقدام انہیں بجلی اور پانی کے کم نرخوں، رعایتی قرضوں، پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ اور دیگر صنعتی مراعات فراہم کرے گا۔
نئی اصلاحات کے مطابق، رجسٹرڈ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے بجلی اب 5.49 روپے کے مقابلے میں 4.10 روپے فی یونٹ ہو گی جبکہ صنعتی پانی کے نرخ 26-29 روپے فی کلو لیٹر کے درمیان ہوں گے، جبکہ موجودہ تجارتی نرخ 28-46 روپے ہیں۔
اہلکار نے مزید کہا کہ اس پالیسی سے آپریشنل اخراجات میں کمی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور اس شعبے میں خاص طور پر سردیوں کے دوران ہزاروں ملازمتوں کے پیدا ہونے کی توقع ہے۔
یہ 1,257 اداروں کا احاطہ کرے گا جس میں لیہہ میں 1,078 اور کرگل میں 179 ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر موسم گرما کے دوران کام کرتے ہیں اور سخت سردیوں کے دوران بند رہتے ہیں کیونکہ پارہ منفی 20 ڈگری تک گر جاتا ہے جس کی وجہ سے سیاحوں کے لیے عملی طور پر یہاں رہ پانا ناممکن ہوجاتا ہے۔ اس اسکیم کو محکمہ سیاحت کی جانب سے اداروں کی درست تصدیق کے بعد نافذ کیا جائے گا۔
ایل جی سکسینہ نے کہا، "مہمان نوازی اور سیاحت کے شعبے میں لداخ میں پائیدار اقتصادی ترقی اور سیاحت کو فروغ دینے کی اہم صلاحیت موجود ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ یہ اصلاحات سیاحوں کے تجربے میں اضافہ کرے گی اور لداخ کو عالمی معیار کے سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دلائیں گے جس کی جڑیں پائیداری، ثقافت اور مہمان نوازی میں ہیں۔
آل لداخ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن سمیت سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز خاص طور پر سردیوں کے دوران اعلی تجارتی یوٹیلیٹی ٹیرف سے ریلیف کا مطالبہ کر رہے تھے۔
ایل جی سکسینہ نے کہا، "مجھے یقین ہے، اس طویل التواء کی طلب کو پورا کرنا اور اس کے نتیجے میں ملنے والی مراعات لداخ میں ہوٹل انڈسٹری کی ترقی کو تیز کریں گی، جو سیاحوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرے گی۔"
