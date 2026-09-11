ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ گروپوں کی جانب سے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور مارچ کی دھمکی
یہ پیش رفت وزارتِ داخلہ اور لداخ کے گروپوں کے درمیان مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہونے کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے۔
Published : September 11, 2026 at 8:59 AM IST
سرینگر: لداخ کے مختلف گروپوں نے مرکزی حکومت کو اپنے اہم مطالبات (ایسے مطالبات جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا) تسلیم کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ 19 ستمبر سے یونین ٹیریٹری (مرکز کے زیرِ انتظام علاقے) میں ایک نئی تحریک شروع کرنے پر "مجبور" ہو جائیں گے۔
یہ پیش رفت وزارتِ داخلہ اور لداخ کے گروپوں کے درمیان مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہونے کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے۔ بات چیت "بے اثر" ثابت ہوئی، اور لداخی تنظیموں نے خبردار کیا کہ اگر یونین ٹیریٹری میں کسی منتخب ادارے کے قیام سے قبل "ناقابلِ واپسی تنظیم نو" کی گئی تو وہ احتجاج شروع کر دیں گے۔
لداخ گروپوں کے رہنماؤں نے کہا کہ، "ہمیں امید تھی کہ ہمیں احتجاج یا 'پد یاترا' (پیدل مارچ) شروع نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم، وزارتِ داخلہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ آیا امن و امان، اراضی یا مقامی انتظامیہ سے متعلق فیصلے جمہوری ادارے کے قیام سے قبل کیے جائیں گے، یا یہ کہ ایسے منتخب ادارے کے پاس کیا اختیارات ہوں گے۔"
LADAKH LEADERS CALL A PRESS CONFERENCE AT 4pm, LADAKH BHAVAN, NEW DELHI Leaders of Apex Body of Leh & Kargil Democratic Alliance are rather disappointed by the Sub Committee level meeting in New Delhi on 9th Sept. There was hardly anything new beyond the last meeting four months ago... No draft prefpared by MHA to discuss, no response on the list of Non-negotiables Ladakh had sent a month ago, not even an assurance of not doing any major irreversible restructuring of local governance, land transfer policies etc before a legitimate democratic Assembly is in place... The only major outcome of the meeting was perhaps to fix the next meeting date... in October. This is why we're reminded of famous comedian Jaspal Bhatti's meetings today. As we had guessed this meeting on 9th Sept seems to be just a red herring to distract Ladakh from the massive Leh to Kargil Padyatra march that was to start from 10th Sept. Trust is diminishing distrust is growing unfortunately. @narendramodi @AmitShah— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 10, 2026
ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے نئی دہلی میں 'لیہہ ایپکس باڈی' (ایل اے بی) اور 'کرگل ڈیموکریٹک الائنس' (کے ڈی اے) رہنماؤں کے ہمراہ بات کرتے ہوئے کہا کہ، " اگر ہمیں ایک ہفتے کے اندر کوئی یقین دہانی نہیں ملی، تو ہم ستمبر میں 'پد یاترا' اور احتجاج دوبارہ شروع کریں گے۔ ہم نے اس سے قبل 10 سے 14 ستمبر کے لیے طے شدہ مارچ ملتوی کر دیا تھا۔ اب ہم اسے 19 سے 24 ستمبر تک دوبارہ شروع کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اسی ہفتے کے دوران یقین دہانی مل جائے گی۔"
وانگچک کو اس سے قبل ستمبر 2025 میں 'نیشنل سیکیورٹی ایکٹ' (این ایس اے) کے تحت چھ ماہ سے زائد عرصے تک حراست میں رکھا گیا تھا۔ وہ لیہہ میں ریاستی حیثیت اور 'چھٹے شیڈول' میں شمولیت کے مطالبے کے لیے بھوک ہڑتال پر تھے۔ اس دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، جبکہ 87 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ 'سوشلسٹ پارٹی آف انڈیا' نے ایل اے بی اور کے ڈی اے کی حمایت سے 10 ستمبر کو کرگل سے 'لداخ امن و انصاف مارچ' شروع کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس مارچ کا اختتام 24 ستمبر کو لیہہ شہر میں ہونا تھا، جو ان مظاہروں کی پہلی برسی کا دن بھی ہے۔
وانگچک نے کہا کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ اجلاس مارچ سے صرف ایک دن قبل خاص طور پر اسے منسوخ کروانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ لداخی رہنما نے کہا، "جب اجلاس ختم ہوا تو ہم سے کہا گیا کہ اگلے اجلاس کا ایجنڈا اور کارروائی کی تفصیلات طے کریں۔ اس بات سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کل کے اجلاس میں کوئی ٹھوس بات چیت نہیں ہوئی۔ لہٰذا، ہمیں یہ اجلاس زیادہ مؤثر نہیں لگا، کیونکہ اس میں کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی۔"
وہیں، لداخ انتظامیہ نے بتایا کہ مرکزی حکومت اس یو ٹی کے لیے خاص طور پر تیار کردہ ایک 'منفرد ماڈل' تشکیل دینے پر راضی ہو گئی ہے۔
وزارتِ داخلہ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے لداخ کے چیف سیکریٹری آشیش کندرا نے کہا، "یہ کوئی ریاست نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ قانون ساز اسمبلی والا مرکز کے زیرِ انتظام علاقہ ہوگا۔ اس کے بجائے، یہ ایک مختلف قسم کا ادارہ ہوگا جس کے پاس انتظامی، قانون سازی اور مالیاتی اختیارات ہوں گے۔ اس کے نام کو ابھی حتمی شکل دی جانی ہے اور اس حوالے سے بات چیت جاری ہے۔"
میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ قانون سازی کے اختیارات کے استعمال کے لیے آئینی تحفظات—خاص طور پر آرٹیکل 371—کے تحت ایک الگ منتخب 'یو ٹی' سطحی ادارہ تشکیل دیا جائے گا۔
کندرا نے بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں تشکیل پانے والی 'خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسلوں' (Autonomous Hill Development Councils) اور مجوزہ 'یو ٹی' سطحی ادارے کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے ایل اے بی اور کے ڈی اے کے ساتھ 8 سے 10 ساختی نوعیت کے سوالات شیئر کیے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ لداخ کے نمائندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان معاملات پر عوام سے بات چیت کریں اور مشاورت کریں۔
کندرا نے مزید کہا، "میں میڈیا کے ذریعے ان سے اپیل کروں گا کہ وہ جلد از جلد ان سوالات کے جوابات ہمیں فراہم کریں تاکہ ہم انہیں وزارتِ داخلہ کو بھیج سکیں۔"
اس بیچ یہ بھی خبر آرہی ہے کہ وزارتِ داخلہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 'یو ٹی' سطحی ادارے کے انتخابات براہِ راست ووٹنگ کے ذریعے کرائے جائیں گے۔ اس ادارے کے پاس زمین، ثقافت، زبان، جنگلات، ماحولیات، قدرتی وسائل اور آرٹیکل 240 کے تحت مرکز کے زیرِ انتظام علاقے کے لیے مختص دیگر امور کے حوالے سے قانون سازی کے اختیارات ہوں گے۔
وزارتِ داخلہ نے لداخ کے اداروں کو مطلع کیا کہ اس جمہوری ادارے کو انتظامی، بجٹ، منصوبہ بندی اور مالیاتی اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ تاہم، وانگچک نے 19 اگست کو لیہہ میں وزارتِ داخلہ کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں پیش کیے گئے اہم مطالبات کے حوالے سے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ لداخ کے نمائندوں نے مطالبہ کیا تھا کہ امن و امان، پولیس، بیوروکریسی اور لیفٹیننٹ گورنر کے امور کو منتخب حکومت اور لداخ قانون ساز اسمبلی کے دائرہ اختیار میں لایا جائے۔
انہوں نے کہا، "ہم نے اس بات کی یقین دہانی چاہی تھی کہ جب تک کوئی جمہوری اور جائز ادارہ قائم نہیں ہو جاتا، زمین کی الاٹمنٹ یا مقامی حکمرانی سے متعلق کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا جسے بعد میں تبدیل نہ کیا جا سکے۔ لیکن کل کی میٹنگ میں ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اگلی میٹنگ کے لیے صرف اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: