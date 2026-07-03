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وزارت داخلہ اور لداخ قیادت نے کیا با اختیار منتخب ادارے اور آرٹیکل 371 کے تحفظات پر اتفاق
فریقین نے UTسے منتخب ادارہ قائم کرنے پر اتفاق کیا جس کے پاس ایگزیکٹو، قانون سازی، مالیاتی اختیارات ہوں گے۔
Published : July 3, 2026 at 8:28 PM IST
سرینگر: مرکزی وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) اور لداخ کی قیادت نے جمعہ کو 22 مئی کی میٹنگ کی کارروائی (منٹس) پر دستخط کر دیے۔ تمام فریقوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ لداخ میں ایک ایسا یونین ٹیریٹری (یو ٹی) سطح کا منتخب ادارہ قائم کیا جائے گا، جسے انتظامی، قانون سازی اور مالی اختیارات حاصل ہوں گے اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات بھی دیے جائیں گے۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہی گزشتہ ایک ماہ سے جاری تعطل بھی ختم ہوگیا۔
لیہہ سیکریٹریٹ میں تقریباً تین گھنٹے تک جاری رہنے والی اہم میٹنگ میں وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکریٹری پرشانت سیتارام لوکھنڈے اور لداخ کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے باضابطہ طور پر 22 مئی کی میٹنگ کے منٹس پر دستخط کیے۔
اس سے قبل لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) نے نئی دہلی پر بات چیت میں تاخیر کرنے اور پہلے سے طے شدہ منٹس میں تبدیلی کرنے کا الزام عائد کیا تھا، خاص طور پر منتخب ادارے کے بیوروکریسی پر اختیار کے معاملے پر۔ اسی مسئلے کے خلاف 23 جون کو کرگل اور لیہہ میں مکمل ہڑتال بھی کی گئی تھی کیونکہ میٹنگ کے منٹس کا مسودہ جاری نہیں کیا گیا تھا۔
کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کے شریک چیئرمین سجاد کرگلی نے کہا: "ہم نے 22 مئی کی میٹنگ کے منٹس پر تفصیلی بات چیت کی اور متفقہ طور پر انہیں حتمی شکل دی۔ تمام معاملات خوشگوار ماحول میں زیر غور آئے اور میٹنگ انتہائی نتیجہ خیز رہی۔ اب وزارت داخلہ یو ٹی سطح کے منتخب ادارے کے ڈھانچے کا حتمی مسودہ تیار کرے گی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ LAB اور KDA بھی منتخب ادارے کے مجوزہ ڈھانچے سے متعلق اپنا الگ مسودہ وزارت داخلہ کو پیش کریں گے۔ لداخ کے چیف سیکریٹری آشیش کندرا نے اس میٹنگ کو "مثبت قدم" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ 22 مئی کو مرکزی حکومت کے پینل اور لداخ کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والے وسیع اتفاق رائے کی بنیاد پر منعقد ہوئی۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "یہ میٹنگ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور تمام فریق مختلف معاملات پر اتفاق رائے تک پہنچ گئے۔" میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے دستخط شدہ منٹس کے مطابق، وزارت داخلہ کی کمیٹی نے لداخ میں خود اختیاری کے ممکنہ نظام کا ایک خاکہ پیش کیا، جس کے تحت ایک ایسا منتخب ادارہ قائم ہوگا جسے انتظامی، قانون سازی اور مالی اختیارات حاصل ہوں گے۔
منٹس میں کہا گیا ہے، "تمام فریقوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اگرچہ لداخ کے لیے ریاستی درجہ طویل مدتی خواہش رہے گی، لیکن موجودہ حالات میں پہلے مرحلے کے طور پر ایک ایسا خصوصی طرز حکمرانی اختیار کیا جائے گا، جس کے تحت یو ٹی سطح پر ایک منتخب ادارہ قائم ہوگا اور اسے انتظامی، مالی اور قانون سازی کے اختیارات حاصل ہوں گے۔"
وزارت داخلہ اور لداخ کے رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ یہ منتخب ادارہ بیوروکریسی کی نگرانی اور اس پر کنٹرول کا اختیار رکھے گا، جس میں اے پی آر (سالانہ کارکردگی رپورٹ) سے متعلق اختیارات بھی شامل ہوں گے۔
منٹس کے مطابق، کاروباری قواعد (Business Rules) کے تحت مزید تفصیلات آئندہ اجلاسوں میں طے کی جائیں گیں۔ اجلاس میں شریک بی جے پی کے سینئر رہنما اور لداخ خودمختار ہِل ڈیولپمنٹ کونسل کے سابق چیف ایگزیکٹو کونسلر، تاشی گیالسن، نے کہا کہ اس میٹنگ سے لداخ کی تنظیموں کے خدشات دور ہوئے جو بات چیت میں تاخیر سے پریشان تھیں۔
انہوں نے کہا: "اب جب منٹس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تو اگلی میٹنگ کی تیاری شروع ہوگی۔ اب دونوں فریق یو ٹی سطح کے منتخب ادارے کے ڈھانچے کا اپنا اپنا مسودہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔"
یہ پہلا موقع ہے کہ 2023 میں لداخ کے لیے ہائی پاورڈ کمیٹی (HPC) کے قیام کے بعد اس پینل نے خود لداخ میں اجلاس منعقد کیا۔ اب تک ایچ پی سی کے پانچ اور ذیلی کمیٹی کے چار اجلاس ہو چکے ہیں، جن میں ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول سمیت مختلف مطالبات پر بات چیت کی گئی۔
تاہم لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) نے 22 مئی کو نئی دہلی میں ذیلی کمیٹی کے ساتھ اصولی اتفاق کیا تھا کہ فی الحال یو ٹی سطح پر منتخب ادارہ قائم کیا جائے گا اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔
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