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یوٹی منتخب باڈی پر لداخی قیادت نے اپنا مسودہ ہوم منسٹری کو پہلے نہ دینے کا فیصلہ کیا
لداخی قیادت کے مطابق وہ مرکزی وزارت داخلہ کا مسودہ چیک کرنے اور ماہرین سے مشاورت کے بعد آئندہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔
Published : July 29, 2026 at 2:23 PM IST
سرینگر: مرکزی وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقے (یو ٹی) کے لیے منتخب ادارہ قائم کرنے کے معاملے پر اصولی اتفاق کے بعد لداخ کی تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا مجوزہ مسودہ (ڈرافٹ) فی الحال وزارت داخلہ کو پیش نہیں کریں گیں۔
یہ ان کے پہلے کے مؤقف سے مختلف ہے کیونکہ لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) نئی دہلی کے ممتاز قانونی ماہرین کی مدد سے اس مسودے کو تیار کر رہے تھے۔
ذرائع کے مطابق اس فیصلے کے پیچھے یہ سوچ کارفرما ہے کہ لداخ کی قیادت پہلے وزارت داخلہ کی جانب سے تیار کیے گئے مسودے کی مکمل تفصیلات دیکھنا چاہتی ہے، خاص طور پر حالیہ پیش رفت کے بعد جس کے تحت لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسلوں کا دائرہ اب تمام سات اضلاع تک بڑھا دیا گیا ہے۔
پہلے یہ کونسلیں صرف لیہہ اور کرگل تک ہی محدود تھیں، لیکن اب نئی قائم ہونے والے اضلاع - شام، نوبرا، چانگ تھانگ، زنسکار اور دراس - میں بھی کام کریں گی۔ ان کونسلوں کو ضلعی منصوبہ بندی، تعلیم، زمین، صحت، ثقافت اور دیگر مقامی انتظامی معاملات پر اختیارات حاصل ہوں گے۔
تاہم لداخ کی تنظیمیں اس پیش رفت سے پوری طرح مطمئن نہیں ہیں کیونکہ حال ہی میں ان کی نئی دہلی کے ساتھ یو ٹی سطح پر منتخب ادارہ قائم کرنے اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات دینے پر اتفاق رائے ہوا تھا۔
لیہہ ایپکس باڈی کے چیئرمین چیرنگ دورجے لاکروک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم ماضی میں ہمیشہ اپنے مسودے وزارت داخلہ کو دیتے رہے ہیں۔ اب ہم وزارت داخلہ کے مسودے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اپنے قانونی ماہرین سے مشورہ کرکے اس پر جواب دیں گے۔"
واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد لداخ کو سابق ریاست جموں و کشمیر سے الگ کرکے علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ (یو ٹی) بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے لداخ کی تنظیمیں مکمل ریاستی درجہ اور آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت تحفظات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
ان مطالبات پر غور کے لیے وزارت داخلہ نے 2023 میں ہائی پاورڈ کمیٹی (HPC) تشکیل دی تھی۔ اب تک کمیٹی کے پانچ اجلاس اور ذیلی کمیٹی کے چار اجلاس ہو چکے ہیں، جن میں آخرکار یو ٹی کے لیے ایک ایسے منتخب ادارے پر اتفاق ہوا جسے انتظامی، قانون سازی اور مالی اختیارات حاصل ہوں، جبکہ آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات بھی فراہم کیے جائیں۔
اس سلسلے میں ہونے والے آخری اجلاس کے منٹس پر 3 جولائی کو لیہہ میں دستخط کیے گئے تھے۔ حال ہی میں دہلی میں ہونے والے احتجاج کے دوران، جہاں لداخ کے سماجی کارکن سونم وانگچک بھوک ہڑتال پر تھے، لداخ کے رہنماؤں نے مرکزی حکومت کے متعلقہ حکام سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن ذرائع کے مطابق متعلقہ حکام دستیاب نہیں تھے۔
ذرائع نے بتایا: "ہم اگلا اجلاس جلد بلانے کے لیے بات کرنا چاہتے تھے، مگر متعلقہ حکام موجود نہیں تھے۔" کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے شریک چیئرمین سجاد کرگلی نے کہا کہ وہ اگست کے پہلے ہفتے تک وزارت داخلہ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے کہا: "اس کے بعد ہم اپنی آئندہ حکمت عملی کا فیصلہ کریں گے۔"
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