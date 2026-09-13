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لداخ حکومت نے گزشتہ سال ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا
ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ہونے والے مظاہروں کے دوران ہلاکتیں ہوئی تھیں۔
Published : September 13, 2026 at 10:33 PM IST
سری نگر: لداخ یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے گزشتہ سال ریاست کا درجہ دینے کے احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والے چار لوگوں کے لواحقین کے لیے آج 15 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا۔
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے کہا کہ لداخ میں گزشتہ سال 24 ستمبر کو ہونے والے المناک تشدد سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنے کے اپنے وعدے کو برقرار رکھتے ہوئے، انہوں نے آج ہلاک ہونے والے چار افراد کے خاندانوں کو 15-15 لاکھ روپے کے معاوضے کی منظوری دی ہے۔
سکسینہ نے کہا، "شدید زخمیوں کے لیے 3 لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا بھی منظور کی گئی ہے۔" انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے حساس، انسانی اور رہنمائی والے رویے کے لیے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، جو ہمیشہ متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی میں کھڑے رہے ہیں۔
سکسینہ نے کہا کہ اگرچہ کوئی بھی معاوضہ جانی نقصان یا تکلیف کی تلافی نہیں کر سکتا لیکن لداخ انتظامیہ ہر متاثرہ خاندان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے تاکہ وہ اس غم پر قابو پا کر معمول کی زندگی کی طرف بڑھ سکیں۔
گزشتہ سال 24 ستمبر کو لیہہ شہر میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے تھے، جس میں مظاہرین پر گولیاں چلنے سے چار افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ زمین اور ملازمت کے تحفظ کے لیے ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول کا درجہ مانگنے کے لیے شہر کو بند کر دیا گیا تھا۔
لداخ میں، اس وقت کیویندر گپتا کی حکومت تھی، مظاہرین پر سی آر پی ایف کی گاڑی کو جلانے اور آگ لگانے کا الزام لگایا گیا تھا۔
موسمیاتی کارکن سونم وانگچک اپنے مطالبات کے لیے بھوک ہڑتال پر تھے۔ انہوں نے تشدد کے بعد ہڑتال ختم کر دی، لیکن بعد میں ان کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت چھ ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیاتھا۔