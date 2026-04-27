لداخ میں پانچ نئے اضلاع کے قیام کے نوٹیفکیشن کو منظوری، ایل جی ونے سکسینہ نے وزیر داخلہ کے دورے سے پہلے اعلان کیا
لداخ کے ایل جی وی کے سکسینہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقےلداخ میں پانچ نئےاضلاع کی تشکیل کے نوٹیفکیشن کو منظوری دے دی ہے۔
Published : April 27, 2026 at 4:49 PM IST
سری نگر: لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر نے پانچ نئے اضلاع کی تشکیل کے نوٹیفکیشن کو منظوری دی ہے۔ اس سے یونین ٹیریٹری میں اضلاع کی کل تعداد موجودہ دو سے بڑھ کر سات ہو گئی ہے۔
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے پانچ اضلاع کی تشکیل کے نوٹیفکیشن کو منظور کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا، جو "لداخ کے لوگوں کی خواہشات اور دیرینہ مطالبہ کو پورا کرتا ہے۔" انہوں نے اس فیصلے کو گورننس کو شہریوں کے قریب لانے اور ترقی، روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے طور پر بیان کیا۔
یہ پانچ نئے اضلاع لداخ میں بنائے جائیں گے
نوبرا
شام
چانگتھانگ
زنسکار
دراس
ان کے علاوہ کارگل اور لیہہ پہلے ہی اضلاع میں ہیں
سکسینہ نے کہا یہ وزیر داخلہ امت شاہ کے یکم مئی کو گوتم بدھ کے مقدس آثار کی ایک نمائش کا افتتاح کرنے کے لیے مرکزی زیر انتظام علاقے کے دو روزہ دورے سے پہلے ہوا ہے۔ یہ ترقی وزیر اعظم نریندر مودی کے ترقی یافتہ اور خوشحال لداخ کے وژن کے مطابق ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے نوٹیفکیشن کی منظوری دے دی
لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا لداخ کے لیے ایک تاریخی دن۔ میں نے لداخ کے لوگوں کی امنگوں اور دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے لداخ میں پانچ نئے اضلاع کے قیام کے نوٹیفکیشن کو منظوری دے دی ہے۔ان پانچ نئے اضلاع نوبرا، شام، چانگتھانگ، زنسکار اور دراس کی تشکیل کے ساتھ اب لداخ میں دو کے بجائے سات اضلاع ہوں گے۔ یہ ترقی وزیر اعظم نریندر مودی کے ترقی یافتہ اور خوشحال لداخ کے وژن کے مطابق ہے۔"
گورننس کو مضبوط کرنا
لیفٹیننٹ گورنر نے مزید لکھا کہ وزیر داخلہ امیت شاہ کی قیادت میں اگست 2024 میں وزارت داخلہ کی طرف سے پہلے ہی منظور کیا گیا یہ تبدیلی کا فیصلہ نچلی سطح پر حکمرانی کو مضبوط کرے گا، انتظامیہ کو وکندریقرت بنائے گا، اور لداخ کے لوگوں، خاص طور پر دور دراز اور ناقابل رسائی علاقوں میں رہنے والوں کو عوامی خدمات کی فوری فراہمی کو یقینی بنائے گا۔
ایل جی اس فیصلے کو تاریخی قرار دے رہے ہیں
اپنی پوسٹ میں ایل جی نے مزید لکھا نئے اضلاع کی تشکیل سے نہ صرف گورننس شہریوں کے قریب آئے گی بلکہ ترقی، روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ لداخ کے ہر شہری کو اس تاریخی فیصلے سے فائدہ پہنچے گا کیونکہ ہم سب ایک روشن، مضبوط اور زیادہ خوشحال مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
سجاد کرگلی نے نئے اضلاع کے نوٹیفکیشن کی تعریف کی
کرگل ڈیولپمنٹ الائنس کے سینئر ممبر سجاد کرگیلی نے نئے اضلاع کو نوٹیفائی کرنے کے فیصلے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ کارگل سانگو اور شکر چکتسا بھی ضلع کا درجہ مانگتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان کے مطالبے پر توجہ دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنا کیس وزارت داخلہ کے سامنے پیش کیا ہے۔