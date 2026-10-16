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لداخ کو ملا آٹھواں ضلع، سنکو کو ڈسٹرکٹ کا درجہ
وزارت داخلہ سے مذاکرات بے نتیجہ رہنے کے اگلے ہی روز لداخ انتظامیہ نے سنکو کو آٹھواں ضلع قرار دیا۔
Published : October 16, 2026 at 6:03 PM IST
سرینگر: وزارت داخلہ کی سب کمیٹی اور لداخ کی قیادت کے درمیان یوٹی اسمبلی اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات پر بات چیت بے نتیجہ رہنے کے محض ایک دن بعد ہی لداخ انتظامیہ نے یو ٹی میں ایک اور نیا ضلع تشکیل کیا ہے، جس کے بعد مرکز کے زیر انتظام علاقے - لداخ - میں اضلاع کی کل تعداد بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے۔
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونائی کمار (وی کے) سکسینہ نے جمعہ کو سنکو ضلع کے قیام کا نوٹیفکیشن منظور کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا: "یہ اس علاقے کے لوگوں کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہے۔" قبل ازیں کرگل اور لیہہ ہی یو ٹی میں محض دو اضلاع تھے اور رواں برس لداخ انتظامیہ نے اپریل میں پانچ نئے اضلاع - نوبرا، شام، چانگ تھانگ، زنسکار اور دراس - بنائے تھے۔ تاہم لداخ کے اسٹیک ہولڈرز سابقہ کرگل میں پڑنے والے سنکو کے لیے ضلع کا مطالبہ کر رہے تھے۔
کم آبادی والی اس یونین ٹیریٹری کو اس کی جغرافیائی صورتحال اور دشوار گزار خطے کی وجہ سے انتظامی مشکلات کا سامنا تھا۔ اضافی اضلاع کے قیام سے انتظامیہ کی تقسیم ہوگی، لوگوں کا سفر کم ہوگا اور عوامی خدمات کی فراہمی تیز اور موثر ہوگی۔
سکسینہ کے مطابق: "اس مقصد کے لیے کام کرنے والے ہر فرد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔" اس دیرینہ مطالبے کے پورا ہونے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) کے شریک چیئرمین سجاد کرگلی نے اس اقدام کو سراہا اور اس "تاریخی فیصلے" کے لیے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم انہوں نے نشاندہی کی کہ کرگل کا شکر چکتن رہ گیا ہے اور اس دور دراز علاقے کے لیے بھی ضلع کا مطالبہ کیا۔
کرگلی نے کہا: "ہمیں امید ہے کہ شکر چکتن کا جائز مطالبہ بھی جلد پورا کیا جائے گا۔"
ادھر، ایک دن پہلے ہی وزارت داخلہ اور لداخ قیادت کے درمیان بات چیت بے نتیجہ رہی جبکہ مذاکرات کا اگلا دور 22 اکتوبر کو نئی دہلی میں ہوگا۔
لیہہ ایپکس باڈی (ایل اے بی) کے شریک چیئرپرسن چیرنگ دورجے لکروک نے کہا: "وزارت داخلہ کمیٹی نے اپنی مسودہ تجویز کی پریزنٹیشن دی اور ہم نے اپنا مسودہ پیش کیا۔ لیکن دونوں مسودوں میں کافی فرق ہے اور اتفاق رائے نہیں بن سکا۔ ہم وزارت داخلہ کے مسودے کا مطالعہ کر کے اپنا جواب تیار کریں گے۔"
انہوں نے کہا کہ لداخ کی تنظیمیں اپنے مطالبات بشمول قانون ساز اسمبلی والی یونین ٹیریٹری اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات پر قائم ہیں۔ اس سے قبل، 9 ستمبر کو نئی دہلی میں ہوئی میٹنگ میں وزارت داخلہ نے لداخ کے لیے یوٹی کی قیادت والی اسمبلی اور آرٹیکل 371K تجویز کیا تھا، جو ایک نیا "سوئی جینرس" ماڈل ہے جو ملک میں کہیں اور موجود نہیں ہے۔
توقع ہے کہ اس سے لداخ کی مقننہ کو مالی، انتظامی اور ایگزیکٹو اختیارات ملیں گے تاکہ وہ زمین، ثقافت، زبان، جنگلات، قدرتی وسائل اور ماحولیات پر کنٹرول رکھ سکیں۔ وزارت داخلہ اور لداخ گروپوں کے درمیان اتفاق ہونے کے بعد اسے پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا۔
لداخ کی تنظیمیں 2023 سے نئی دہلی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر وہ ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ لیکن 22 مئی کو نئی دہلی میں ہوئی میٹنگ میں انہوں نے وزارت داخلہ کے ساتھ یوٹی کی قیادت والی مقننہ اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات پر اتفاق کیا تھا۔
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