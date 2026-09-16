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گلیشیئر کا پانی اب ضائع نہیں ہوگا، لداخ میں چار بڑے تالاب تیار
لیہہ میں محض پانچ ماہ میں چار تالاب مکمل کرکے قریب اڑھائی کروڑ لیٹر گلیشیئر کا پانی اسٹور کر لیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2026 at 8:21 PM IST
لیہہ: لداخ کے بلند و سرد صحرائی علاقے میں پانی کے تحفظ کی ایک بڑی کوشش کے طور پر اسپیتوک فرکا، لیہہ میں پروجیکٹ "ہِم سروور" کے تحت تعمیر کیے گئے پانی ذخیرہ کرنے والے چار بڑے تالاب پانچ ماہ کے اندر گلیشیئر سے پگھلنے والے پانی سے بھر گئے ہیں۔
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے بدھ کو کہا کہ چوتھے ذخیرے کو 9 ستمبر کو پانی ملنے کے بعد چاروں تالاب مکمل طور پر فعال ہوگئے ہیں۔ سکسینہ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا: "بے حد خوشی اور اطمینان کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسپیتوک فرکا، لیہہ میں پروجیکٹ ہِم سروور کے تحت تعمیر کیے گئے چاروں بڑے تالاب صرف پانچ ماہ کے ریکارڈ وقت میں گلیشیئر کے پگھلے ہوئے پانی سے بھر گئے ہیں۔‘‘
چاروں تالابوں کی تعمیر 10 اپریل کو شروع ہوئی تھی۔ پہلے تالاب کا افتتاح 21 جون کو کیا گیا، جبکہ دوسرے تالاب کو 19 جولائی کو پانی سے بھر دیا گیا۔ تیسرا تالاب 24 اگست کو بھر گیا اور چوتھا 9 ستمبر کو فعال ہوگیا۔
ہر تالاب کی لمبائی 60 میٹر، چوڑائی 40 میٹر اور گہرائی دو میٹر ہے۔ چاروں ذخائر میں مجموعی طور پر تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ لیٹر گلیشیئر کا پانی ذخیرہ کیا جاسکتا ہے، جبکہ ہر تالاب میں تقریباً 60 لاکھ لیٹر پانی رکھنے کی گنجائش ہے۔ یہ پانی اسٹوک گلیشیئر سے نکلنے والے نالے سے ایگو-پھے کینال کے ذریعے موڑا جا رہا ہے۔ اس نظام کے ذریعے گلیشیئر سے موسمی طور پر پگھلنے والا وہ پانی، جو پہلے بہہ کر ضائع ہوجاتا تھا، اب جمع کرکے اردگرد کے علاقوں میں استعمال کیا جاسکے گا۔
انتظامیہ کے مطابق اس منصوبے سے تقریباً 1,000 ایکڑ پر مشتمل نیا کمانڈ ایریا تیار ہونے کی توقع ہے۔ ذخیرہ کیا گیا پانی آبپاشی، ماحولیاتی بحالی اور خطے میں طویل مدتی آبی تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
لداخ کے لیے یہ منصوبہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ گلیشیئر سے موسمی طور پر بڑی مقدار میں پانی آنے کے باوجود مرکز کے زیر انتظام خطہ شدید آبی قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ لداخ کا بڑا حصہ بلند پہاڑی سرد صحرائی علاقہ ہے، جہاں زرعی سرگرمیاں اور دیہی لوگوں کا روزگار بڑھتے موسم میں محدود پانی کی دستیابی پر کافی حد تک منحصر ہے۔
ہِم سروور منصوبہ لداخ انتظامیہ کی ان وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے جن کے ذریعے نسبتاً آسان اور مؤثر آبی انتظام کے بنیادی ڈھانچے کی مدد سے گلیشیئر کے پگھلے ہوئے پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انتظامیہ نے حال ہی میں چانگ تھانگ کی تیزی سے سکڑتی ہوئی تسو کار جھیل کو بحال کرنے کے لیے ایک اور بڑے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت روپشو کھڑناک ندی سے گلیشیئر کا پگھلا ہوا پانی تسو کار کی طرف موڑا جائے گا۔ انتظامیہ کے مطابق موسم گرما کے دوران اس ندی میں روزانہ اوسطاً تقریباً 32 کروڑ لیٹر پانی بہہ سکتا ہے، جس کا ایک بڑا حصہ اس وقت بہہ کر دریائے سندھ کے نظام میں چلا جاتا ہے۔
تقریباً 15 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع تسو کار جھیل گزشتہ ایک دہائی کے دوران تقریباً 70 فیصد سکڑ چکی ہے۔ لداخ انتظامیہ کے مطابق یہ جھیل کبھی تقریباً 11 ہزار ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، جو اب گھٹ کر تقریباً 3,200 ایکڑ رہ گئی ہے۔
جھیل کے سکڑنے سے اس کے اردگرد کا ماحولیاتی نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ تسو کار تاریخی طور پر نقل مکانی کرنے والے پرندوں، جن میں بلیک نیکڈ کرین بھی شامل ہے، کے لیے مسکن رہی ہے، جبکہ اس کے اردگرد کے گھاس کے میدان مقامی پشمینہ بکری پالنے والے چرواہوں کے لیے اہم رہے ہیں۔
تسو کار منصوبے کے تحت روپشو کھڑناک ندی کے پانی کے راستے میں موجود قدرتی نشیبی علاقوں کو اضافی آبی ذخائر کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ پانی جھیل تک پہنچے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے پانی کو روکنے، مٹی اور گاد کو بیٹھنے اور نئے میٹھے پانی کے دلدلی علاقوں کی تشکیل میں مدد ملے گی۔
تسو کار منصوبہ اسٹوک گلیشیئر کے پانی کو لیہہ کے قریب ایگو-پھے اور چُوچوٹ علاقوں کی طرف موڑنے کے تجربے کے بعد شروع کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اسٹوک گلیشیئر سے تقریباً 9 کروڑ لیٹر پانی گاؤں کی نہروں میں منتقل کیا جا چکا ہے، جس سے پہلے بنجر پڑی زمین کو سیراب کرنے میں مدد ملی ہے۔ اسپیتوک فرکا میں ہِم سروور کے چار تالابوں کی تکمیل اسی طریقہ کار کو مزید وسعت دینے کی جانب ایک قدم ہے۔
سکسینہ نے کہا کہ یہ منصوبے لداخ میں پانی کے تحفظ، زراعت اور ماحولیاتی بحالی پر انتظامیہ کی توجہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "یہ کامیابی لداخ کے سرد صحرا میں ماحولیاتی مضبوطی، زرعی بحالی اور پائیدار آبی تحفظ کے لیے ہماری انتظامیہ کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔"
چاروں تالابوں کی تکمیل لداخ میں سخت سردی کے موسم سے قبل ہوئی ہے، جب درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کافی نیچے گر جاتا ہے اور پانی کی دستیابی مزید مشکل ہوجاتی ہے۔
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