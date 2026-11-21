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لداخ میں پنچایت انتخابات میں 70 فیصد سے زائد اور بلدیاتی انتخابات میں 52.4 فیصد ووٹنگ
یہ انتخابات اگست 2019 میں لداخ کے یونین ٹیریٹری بننے کے بعد سے گزشتہ آٹھ برسوں میں ہونے والے پہلے انتخابات ہیں۔
Published : November 21, 2026 at 10:17 PM IST
سری نگر: لداخ میں پنچایت انتخابات کے دوران 70 فیصد سے زائد ووٹروں نے اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کیا، جبکہ ہفتے کے روز ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں 52.4 فیصد سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالے۔
اگست 2019 میں لداخ کے ’یونین ٹیریٹری‘ (مرکزی زیر انتظام علاقہ) بننے کے بعد، یہ گزشتہ آٹھ برسوں میں ہونے والے پہلے انتخابات تھے۔ اس سے قبل مقامی اداروں کے انتخابات نومبر 2018 میں ہوئے تھے، جب یہ خطہ سابقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا۔
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے اسے لداخ کے لیے ایک تاریخی دن قرار دیا اور انتخابات میں بڑی تعداد میں باہر نکل کر ووٹ ڈالنے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہاکہ آج ووٹ ڈالنے کی شرح جس میں پنچ کے لیے 73.60 فیصد اور سرپنچ کے لیے 70.03 فیصد پولنگ ہوئی2018 کے پنچایت انتخابات میں ریکارڈ کی گئی 67.8 فیصد کی مجموعی شرحِ ووٹنگ کے مقابلے میں ایک بہتری کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ جمہوری عمل میں عوامی شرکت کی حوصلہ افزا سطح کی عکاسی کرتی ہے اور جمہوریت کی اصل روح کا جشن مناتی ہے۔
سکسینہ نے اس لمحے کو جمہوری عمل اور مقامی خود حکمرانی پر عوام کے غیر متزلزل یقین کا ایک طاقتور ثبوت قرار دیا۔
پنچایت انتخابات کا دائرہ کار آٹھ اضلاع میں پھیلے 192 پنچایت حلقوں تک محیط تھا، جن میں سرپنچ کے 192 عہدے اور پنچ کی 1,428 نشستیں شامل تھیں۔ ان میں سے 55 سرپنچ اور 1,186 پنچ بلامقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ باقی ماندہ 137 سرپنچ اور 242 پنچ نشستوں کے لیے پولنگ کرائی گئی۔
میونسپل کونسل کے انتخابات 38 وارڈوں پر محیط تھے، جن میں سے 21 لیہہ میں اور 17 کرگل میں واقع ہیں۔ لیہہ کے تمام 21 وارڈوں میں پولنگ کرائی گئی، جبکہ کرگل کے چار وارڈوں میں امیدوار بلامقابلہ منتخب ہو گئے اور باقی 13 وارڈوں میں پولنگ منعقد ہوئی۔
چونکہ لداخ پہاڑی خطوں اور دور دراز دیہات پر مشتمل ہے، اس لیے حکام نے بتایا کہ زنسکار کے تین ایسے دور افتادہ پولنگ اسٹیشنوں تک، جہاں سڑک کے ذریعے رسائی ممکن نہیں تھی، پولنگ ٹیموں کو پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر سروسز کا استعمال کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پولنگ عملے، سیکیورٹی اداروں اور مختلف محکموں کے حکام نے انتخابی عمل کو سہولت فراہم کرنے کے لیے قریبی باہمی تعاون کے ساتھ کام کیا۔ اس میں انتخابی سامان کی ترسیل، پولنگ ٹیموں کی تعیناتی اور پولنگ اسٹیشنوں پر ضروری سہولیات کی فراہمی شامل تھی۔