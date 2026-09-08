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لداخ میں سیاسی ہلچل، کرگل ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے 4 بی جے پی کونسلر مستعفی
لداخ میں پانچ نئے اضلاع کے قیام سے کرگل اورلیہہ کونسلوں کا دائرہ محدود ہو گیا ہے اور نئی حلقہ بندی بھی ناگزیر ہے۔
Published : September 8, 2026 at 8:15 PM IST
سرینگر: لداخ میں ایک اہم سیاسی پیش رفت کے تحت لداخ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (LAHDC) کرگل کے چار بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کونسلروں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے استعفوں سے مرکز کی جانب سے لداخ میں مزید پانچ اضلاع بنانے کے بعد ساتوں اضلاع میں حلقہ بندی یا حدبندی (Delimitation) اور نئے انتخابات کی راہ ہموار ہوگئی ہے۔
استعفیٰ دینے والے چار منتخب کونسلر میں ستانزن لکپا، پدمہ دورجے، رگزن گرمیت اور نامگل پھونچوک ہیں۔ انہوں نے متعلقہ ضلع مجسٹریٹ کو اپنے استعفے پیش کیے۔ کونسلروں نے اپنے استعفے کی وجہ لداخ میں نئے اضلاع اور ہل کونسلوں کی تشکیل کے بعد کرگل کے علاقائی حلقوں میں ہونے والی تبدیلی کو بتایا ہے۔ کرگل کونسل کی قیادت اس وقت نیشنل کانفرنس سے "نکالے جا چکے" رہنما جعفر آخون کر رہے ہیں۔
اپریل 2026 تک لداخ یونین ٹیریٹری میں صرف دو اضلاع، کرگل اور لیہہ تھے۔ دونوں اضلاع میں بالترتیب 1996 اور 2002 میں خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسلیں قائم کی گئی تھیں۔ ان کونسلوں کے انتخابات ہر پانچ سال بعد ہوتے ہیں۔ ہر کونسل کی سربراہی چیئرمین اور ایگزیکٹو کونسل کرتی ہے۔ چیئرمین یا چیف کونسلر کو کابینہ وزیر کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ ایگزیکٹو کونسلروں کا درجہ وزیر مملکت کے برابر ہوتا ہے۔
لیکن اب نوبرا، شام، چانگ تھانگ، زنسکار اور دراس کے پانچ نئے اضلاع بنائے جانے کے بعد ہل کونسلوں کا دائرہ لداخ کے تمام سات اضلاع تک پھیلا دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کرگل اور لیہہ کونسلوں کا موجودہ دائرۂ اختیار کم ہوگیا ہے۔
اکتوبر 2023 میں ہونے والے انتخابات میں LAHDC کرگل کے 26 حلقے تھے، جن میں زنسکار اور دراس بھی شامل تھے۔ تاہم زنسکار اور دراس کو الگ اضلاع بنائے جانے کے بعد ان دونوں علاقوں سے منتخب تین، تین کونسلر اب اپنی اپنی نئی کونسلوں کے لیے منتخب ہوں گے۔ اس سے موجودہ کرگل کونسل کی تشکیل بھی بدل جائے گی۔ دوسری جانب لیہہ کونسل کی مدت 2024 میں ختم ہوچکی ہے اور اس کے انتخابات بھی کافی عرصے سے زیر التوا ہیں۔
نئے اضلاع اور ان کے لیے ہل ڈیولپمنٹ کونسلیں قائم کیے جانے کے بعد تکنیکی طور پر لیہہ اور کرگل کی موجودہ کونسلیں اس وقت تک غیر فعال ہوگئی ہیں جب تک تمام سات کونسلوں کی حدود نئے سرے سے طے نہیں کی جاتیں۔
ایک سرکاری عہدیدار نے کہا: "اب ساتوں اضلاع میں حلقوں کے حدود طے کرنے کے لیے نئی حلقہ بندی کرنا ہوگی۔ اس کے بعد نئے انتخابات ہوں گے۔" استعفیٰ دینے والے بی جے پی کونسلر ستانزن لکپا اس کی ایک مثال ہیں۔ وہ زنسکار حلقے سے منتخب ہوئے تھے، لیکن اب ان کا حلقہ لیہہ کے شام ضلع میں شامل ہوگیا ہے۔
لکپا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ نئے منظور شدہ اضلاع اور کونسلوں کی وجہ سے حلقوں کی حدود تبدیل ہوگئی ہیں۔" جولائی میں لکپا ان کونسلروں میں شامل تھے جنہوں نے LAHDC چیف آخون کو بجٹ منظور کرنے میں حمایت دی تھی۔ اس وقت ان کی سابق جماعت نیشنل کانفرنس کے 16 کونسلروں اور کانگریس نے مشترکہ طور پر آخون کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی۔ آخون نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔
این سی اور کانگریس کے درمیان اقتدار کی تقسیم کے معاہدے کے تحت دونوں جماعتوں کو ڈھائی، ڈھائی سال کے لیے کونسل کی سربراہی کرنی تھی۔ این سی کے آخون نے پہلے مرحلے میں عہدہ سنبھالا اور اپریل 2025 میں ان کی مدت مکمل ہوگئی۔ تاہم انہوں نے کانگریس کو عہدہ منتقل کیے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد نیشنل کانفرنس نے انہیں چھ سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا۔
'غیر فعال کونسل'
لکپا نے کہا: "کونسل الجھن کا شکار تھی اور اس کی قیادت اور اختیارات کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں تھی۔ یہ تقریباً غیر فعال ہوچکی تھی، اسی لیے ہم نے استعفیٰ دیا۔" دوسری جانب آخون نے حمایت نہ ہونے کے باوجود استعفیٰ نہیں دیا اور اس معاملے پر وہ خاموش ہیں۔
کانگریس رہنما ناصر منشی، جو آخون کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے والے کونسلروں میں شامل تھے، کا خیال ہے کہ LAHDC عملی طور پر "تحلیل ہوچکی ہے۔" انہوں نے کہا: "آخون غیر قانونی طور پر کونسل چلا رہے ہیں اور ہمارے حمایت واپس لینے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کا واحد مقصد کانگریس کو اقتدار سنبھالنے سے روکنا تھا۔ اب نیشنل کانفرنس کی جانب سے نکالے جانے اور بی جے پی ارکان کے استعفوں کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔"
قبل ازیں، لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے سات ہل کونسلوں کے قیام اور توسیع کو لداخ کے لیے "تاریخی دن" قرار دیا ہے۔ سکسینہ نے 3 ستمبر کو لداخ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسلز ایکٹ، 1997 کی دفعہ 3 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت ساتوں اضلاع میں کونسلوں کی توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کیا، جس کے ذریعے اس حوالے سے پہلے جاری تمام نوٹیفکیشنز کو ختم کردیا گیا۔
انہوں نے کہا: "تمام سات اضلاع میں خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسلوں کا قیام لداخ میں نچلی سطح پر حکمرانی مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس سے لوگوں کو بااختیار بنایا جائے گا اور ترقی کو مقامی ضروریات اور عوامی خواہشات کے مطابق بنانے میں مدد ملے گی۔"
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