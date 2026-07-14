ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ میں نئی خودمختار کونسلوں کے اعلان پر اختلاف، اختیارات کے ٹکراؤ کا خدشہ
لیہہ اور کرگل اتحاد نے نئے خودمختار کونسلوں پر اعتراض کرتے ہوئے آئینی تحفظ، بااختیار اسمبلی اور مقامی حقوق کے مطالبے کا اعادہ کیا۔
Published : July 14, 2026 at 8:30 PM IST
سرینگر: لداخ میں قائم کیے گئے نئے اضلاع کے لیے پانچ نئی خودمختار کونسلوں کے اعلان کو لیہہ اور کرگل کی مشترکہ قیادت نے اصل مطالبات سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دو درجن سے زائد تجارتی اور سماجی تنظیموں نے لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کی نئی دہلی کے ساتھ جاری مذاکرات کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
لداخ کے چیف سیکریٹری آشیش کندرا کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق، پہلے صرف لیہہ اور کرگل تک محدود لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسلوں کا دائرہ اب نئے اضلاع شام، نوبرا، چانگ تھانگ، زنسکار اور دراس تک بڑھایا جائے گا۔ یہ کونسلیں ضلعی منصوبہ بندی، تعلیم، زمین، صحت، ثقافت اور دیگر مقامی معاملات سے متعلق اختیارات رکھیں گیں اور ان کا مقصد کم آبادی والے سرد خطے کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔
تاہم، اس فیصلے کو لداخ میں مثبت انداز میں نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ حال ہی میں لداخ کی تنظیموں اور نئی دہلی کے درمیان مرکز کے زیر انتظام علاقے (یونین ٹیریٹری) کے لیے ایک منتخب ادارہ اور آئین کے آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات پر اتفاق ہوا تھا۔
لیہہ ایپکس باڈی (LAB) کے چیئرمین چیرنگ دورجے لکروک نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "اس فیصلے میں ہمارا کوئی کردار نہیں اور نہ ہی یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ یہ سب بی جے پی کی خواہش پر کیا جا رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کے بعد، جس میں لداخ کے لیے قانون سازی، انتظامی اور مالی اختیارات رکھنے والے منتخب یو ٹی ادارے پر اتفاق ہوا تھا، ایسے وقت میں نئی خودمختار کونسلوں کا اعلان صرف توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔
بی جے پی لیڈر نے کیا دفاع
دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) لداخ کے صدر تاشی گیالسن نے اس فیصلے کا دفاع کیا۔
لیہہ لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے سابق چیف ایگزیکٹو کونسلر، جن کی مدت 2025 میں ختم ہوئی، کا کہنا ہے کہ نئی کونسلیں اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کریں گی اور مقامی جمہوریت کو مضبوط بنائیں گی۔
انہوں نے دور دراز علاقوں - چانگ تھانگ اور زنسکار کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں کی جغرافیائی اور ثقافتی خصوصیات منفرد ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ مستقبل میں قائم ہونے والا یو ٹی قانون ساز ادارہ ان کے مسائل کو پوری طرح نہ سمجھ سکے۔
ان کے مطابق: "اسی لیے یہ کونسلیں فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کریں گی، جبکہ یو ٹی کا منتخب ادارہ وسیع پالیسی فیصلوں سے پہلے ان سے مشاورت کرے گا۔ اس طرح اختلافات کے امکانات بھی کم ہوں گے۔" تاہم، کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کے شریک چیئرمین سجاد کرگلی اس فیصلے کے پیچھے مختلف مقصد دیکھتے ہیں۔
تقسیم کا الزام
ان کا کہنا ہے کہ اضلاع میں نئی کونسلوں کے قیام سے مستقبل میں اختیارات کا ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت دراس اور زنسکار اضلاع کی نمائندگی لداخ خودمختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے 30 رکنی ایوان میں دو منتخب کونسلر کرتے ہیں، لیکن نئی کونسلیں قائم ہونے کے بعد ان دونوں اضلاع میں الگ خودمختار کونسل بنانے کے لیے 26 منتخب اور چار نامزد ارکان پر مشتمل نیا ڈھانچہ تشکیل دینا ہوگا۔
انہوں نے کہا: "اس طرح ایک اور منتخب پنچایتی راج نظام وجود میں آ جائے گا، جس سے اختیارات کے معاملے پر اختلافات اور تنازعات پیدا ہوں گے۔ یو ٹی کی سطح پر اس کی نگرانی قانون ساز ادارہ کرے گا، جس سے مزید الجھن پیدا ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ فی الحال ہم حالات کا انتظار کر رہے ہیں۔"
اسی دوران دو درجن سے زائد تجارتی، کاروباری اور نوجوانوں کی تنظیموں نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔
قرارداد میں کہا گیا کہ وہ لداخ کے لیے آئینی تحفظات کے ساتھ ایک ایسی یو ٹی اسمبلی کے قیام کی حمایت کرتے ہیں، جس کے پاس انتظامی، ایگزیکٹو اور مالی اختیارات ہوں۔ اس میں مرکزی حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات میں لداخ کی قیادت کی کوششوں کی غیر مشروط حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا۔
قرارداد میں مقامی کاروبار کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور یو ٹی انتظامیہ سے کہا گیا کہ لداخ میں کسی بھی تجارتی ادارے کے قیام، ملکیت، آپریشن یا لائسنس حاصل کرنے کے لیے لداخ رہائشی سرٹیفکیٹ (LRC) لازمی قرار دیا جائے۔
یہ بھی پڑھیں:
وزارت داخلہ اور لداخ قیادت نے کیا با اختیار منتخب ادارے اور آرٹیکل 371 کے تحفظات پر اتفاق