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’باتوں اور عمل میں فرق‘: لداخ گروپس نے مذاکرات میں تاخیر پر اٹھائے سوال
لداخ گروپس نئی دہلی میں اگلی میٹنگ اور معاہدے کے مسودے کے انتظار میں ہیں۔
Published : August 31, 2026 at 8:33 PM IST
سرینگر: لداخ کے سیاسی اور سماجی گروپ وزارت داخلہ (MHA) کی قیادت والی کمیٹی کے ساتھ اگلے دور کی بات چیت کے لیے حکومت کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اجلاس میں تاخیر نے ان کے درمیان مذاکرات کی سنجیدگی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ان گروپوں کے مطابق 19 اگست کو لیہہ میں ہوئی آخری میٹنگ میں وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی نے تجویز دی تھی کہ اگلی میٹنگ ستمبر کے آغاز میں نئی دہلی میں منعقد کی جائے۔ تاہم، اب تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔
کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کے کنوینر اصغر علی کربلائی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ابھی تک میٹنگ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ہم حکومت کی جانب سے مجوزہ انتظامی ڈھانچے کا مسودہ ملنے کا انتظار کر رہے ہیں، جس میں یوٹی سطح کی اسمبلی اور آئین کے آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات شامل ہوں۔"
وزارت داخلہ کے ساتھ مذاکرات میں شامل لداخ کے دو اہم گروپس KDA اور لیہہ ایپکس باڈی (LAB) نے 22 مئی کو لداخ کے لیے یوٹی سطح کی اسمبلی اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات پر اتفاق کیا تھا۔ اس سے پہلے دونوں گروپس لداخ کے لیے ریاست کا درجہ اور آئین کے چھٹے شیڈول کا مطالبہ کر رہے تھے۔
LAB کے چیئرمین تشرنگ دورجے لکرک نے کہا کہ یوٹی سطح کے ادارے پر اتفاق ہونے کے باوجود حکومت نے معاہدے کا مسودہ جاری کرنے میں تاخیر کی ہے۔ انہوں نے کہا: "یہ تاخیر شکوک پیدا کر رہی ہے۔ میٹنگ کے بارے میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف وقت گزار رہے ہیں۔"
5 اگست 2019 کو لداخ کو سابق ریاست جموں و کشمیر سے الگ کرکے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنایا گیا تھا۔ ابتدا میں لداخ کے لوگوں میں یوٹی کا درجہ ملنے پر خوشی تھی، لیکن یہ جوش زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہا اور لوگوں نے ریاست کا درجہ اور آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت تحفظات کا مطالبہ شروع کر دیا۔
سال2023 میں وزارت داخلہ نے لداخ کے مطالبات پر بات چیت کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی (HPC) قائم کی تھی۔ اب تک HPC کے پانچ دور اور ذیلی کمیٹی کے چار اجلاس ہو چکے ہیں۔ ان مذاکرات کے دوران یوٹی کے لیے ایک منتخب ادارے پر اتفاق ہوا ہے، جس کے پاس انتظامی، قانون سازی اور مالی اختیارات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 371 کے تحت لداخ کے لیے آئینی تحفظات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔
کربلائی نے کہا: "ہم نے لیہہ میں ذیلی کمیٹی کے ساتھ دو غیر رسمی ملاقاتیں کیں اور انہوں نے ہمارے مطالبات قبول کیے۔ لیکن باتوں اور عملی اقدامات میں فرق ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ حکومت مذاکرات کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔"
لداخ ڈیموکریٹک الائنس اور ایل اے بی کا کہنا ہے کہ مسودہ ملنے کے بعد وہ آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے۔ کربلائی نے کہا: ’’یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت اس عمل میں تاخیر کر رہی ہے۔ اس سے حکومت کی نیت پر سوال اٹھتے ہیں۔"
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