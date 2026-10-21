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لداخ نے آرٹیکل 371 کے تحت مقننہ اور تحفظات پر اختلاف کے درمیان پنچایتی انتخابات کا کیا اعلان
سابقہ جموں و کشمیر میں دیہی اداروں کے آخری انتخابات نومبر 2018 میں ہوئے تھے۔
Published : October 21, 2026 at 10:38 PM IST
سری نگر: ریاستی الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز لداخ میں طویل عرصے سے زیر التوا پنچایتی انتخابات کا اعلان کیا، جو کہ نومبر میں منعقد ہوں گے، ماڈل ضابطہ اخلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔
ریاستی الیکشن کمشنر سدھانشو پانڈے نے کہا کہ انتخابات 21 نومبر کو ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی سمیت پورا عمل 30 نومبر سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔
A historic milestone for grassroots democracy in Ladakh! Under LAHDC (Amendment) Regulation, 2026, I have officially notified 100 constituencies for the eight Ladakh Autonomous Hill Development Councils. This almost doubles the number of councillors from the existing 52 to 100, across our newly structured councils – Leh: 22, Kargil: 21, Sankoo: 13, Changthang: 10, Nubra, Sham & Zanskar: 9 each and Drass: 7. This is a rational and fair apportionment that uses panchayat halqas and municipal wards as foundational units, giving due weight to both elector population and geographical area. I am confident, the increased number of seats will significantly enhance local representation, strengthen grassroots democracy, and promote inclusive governance across every corner of Ladakh.— LG Ladakh (@lg_ladakh) October 21, 2026
اگست 2019 میں ریاست کے یونین ٹیریٹری بننے کے بعد یہ پہلے پنچایتی انتخابات ہوں گے۔ اس سے قبل، نومبر 2018 میں اس وقت کے جموں و کشمیر میں دیہی باڈی انتخابات منعقد ہوئے تھے۔
لداخ گروپوں اور وزارت داخلہ کے درمیان منتخب ادارے اور آرٹیکل 371 کے تحت فراہم کردہ تحفظات پر جاری تنازعہ کے درمیان، 248 گاؤں میں پنچوں اور سرپنچوں کے انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔
وزارت داخلہ نے نہ تو ریاست کا درجہ دیا ہے اور نہ ہی کسی مقننہ کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقہ، بلکہ اس کے بجائے ہمالیائی خطے کے لیے خاص طور پر تیار کردہ ایک منفرد ماڈل تجویز کیا ہے۔ تاہم، لداخی تنظیموں، بشمول لیہہ اپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس، جو 2023 سے مرکز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں، نے اس کی مخالفت کی ہے۔
ایس ای سی کے نوٹیفکیشن کے مطابق اس سال پنچایتوں کے لیے ووٹر لسٹوں کی نظرثانی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ بلدیاتی اداروں کے لیے ووٹر لسٹوں کی نظرثانی کا کام ابھی جاری ہے۔ انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی ماڈل ضابطہ اخلاق بھی فوری طور پر نافذ العمل ہو جاتا ہے۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر پنچایتی راج رولز 1996 کے قاعدہ 7 کے تحت (جو کہ لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے پر لاگو ہوتا ہے) کے تحت پنچایت حلقوں کو سرپنچوں اور پنچوں کے انتخاب کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ الیکشن باڈی کی طرف سے جاری کردہ انتخابی شیڈول کے مطابق انتخابات کا نوٹیفکیشن ایڈمنسٹریٹر اور ریاستی الیکشن کمیشن 26 اکتوبر کو جاری کرے گا۔
کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 2 نومبر ہے، اور کاغذات کی جانچ پڑتال 3 نومبر کو ہوگی۔ امیدوار 5 نومبر تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں، اور ووٹنگ 21 نومبر کو ہوگی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ سارا عمل 31 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔
ایس ای سی کے مطابق، تمام سیاسی جماعتوں کو ماڈل ضابطہ اخلاق پر عمل کرنا چاہیے اور یہ کہ کوئی بھی پارٹی یا امیدوار کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جس سے اختلافات یا باہمی نفرت پیدا ہو یا بڑھے یا مختلف ذاتوں اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان رنجش پیدا ہو۔
یہ انتخابی پروپیگنڈے کے لیے عبادت گاہوں کے استعمال اور تحریری اجازت کے بغیر پوسٹرز چسپاں کرنے کے لیے سرکاری یا نجی املاک کے استعمال پر سختی سے ممانعت کرتا ہے۔
مزید برآں، یہ ضابطہ اخلاق سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو اپنے سرکاری عہدوں یا سرکاری مشینری کو انتخابی مہم کے لیے استعمال کرنے سے منع کرتا ہے۔ انتخابات کے اعلان کے بعد سے، وزراء اور عہدیداروں کو مالی گرانٹس کا اعلان کرنے، سنگ بنیاد رکھنے یا سرکاری محکموں میں ایڈہاک تقرریوں سے روک دیا گیا ہے۔
دریں اثنا، لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے ایل اے ڈی سی (ترمیمی) ریگولیشن 2026' کی تنظیم نو کے ذریعے لداخ میں نچلی سطح پر جمہوریت کے لیے ایک تاریخی کامیابی کا اعلان کیا۔
اس ایکٹ کے تحت لداخ کو آٹھ اضلاع تک پھیلا دیا گیا اور لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسلوں کے لیے 100 حلقے فراہم کیے گئے۔
وی کے سکسینہ نے کہا "اس سے ہماری نئی تشکیل شدہ کونسلوں میں کونسلرز کی تعداد موجودہ 52 سے بڑھ کر 100 ہوگئی ہے - لیہہ: 22، کارگل: 21، سانکو: 13، چانگتھانگ: 10، نوبرا، شام اور زنسکار: 9، اور دراس: 7"۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایک معقول اور منصفانہ تقسیم ہے، جس میں پنچایت حلقوں اور میونسپل وارڈوں کو بنیادی اکائیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ووٹروں کی تعداد اور جغرافیائی رقبہ دونوں کو مناسب اہمیت دی جاتی ہے۔
ایل جی نے مزید کہا، مجھے یقین ہے کہ سیٹوں کی تعداد میں اضافے سے مقامی نمائندگی میں نمایاں بہتری آئے گی، نچلی سطح پر جمہوریت مضبوط ہوگی اور لداخ کے ہر کونے میں جامع طرز حکمرانی کو فروغ ملے گا۔