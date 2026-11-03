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سونم وانگچک غیر قانونی طور اسکول چلا رہے ہیں؟لداخ انتظامیہ نے سرگرمیاں بند رکھنے کی دی ہدایت
لداخ انتظامیہ کا الزام ہے کہ HIAL نے ضروری اجازت اور دستاویز حاصل کیے بغیر ہی اسکول میں سرگرمیاں شروع کی ہیں۔
Published : November 3, 2026 at 1:35 PM IST
سرینگر: لداخ انتظامیہ نے ماہر تعلیم اور معروف سیاسی و سماجی کارکن سونم وانگچک کے قائم کردہ ادارے "ہمالین انسٹی ٹیوٹ آف آلٹرنیٹوز لداخ (HIAL)" کو لیہہ میں واقع اپنے ڈیزرٹ فلاور اسکول کی تمام سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادارے نے متعلقہ حکام سے ضروری اجازت اور منظوری حاصل کیے بغیر اسکول کا کام شروع کیا ہے۔
تحصیلدار لیہہ کی جانب سے جاری نوٹس میں انتظامیہ نے HIAL کی بانی اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر -ڈاکٹر گیتانجلی جے انگمو - سے کہا ہے کہ وہ اسکول میں کلاسیں شروع کرنے اور دیگر سرگرمیاں چلانے سے گریز کریں، کیونکہ ادارے کو زمین الاٹ کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ میں زیرِ سماعت ہے۔
انتظامیہ نے HIAL کو موجودہ صورتحال برقرار رکھنے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھانے کی ہدایت بھی دی ہے جس سے ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے کی کارروائی متاثر ہو سکتی ہو۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اسکول نے متعلقہ حکام کی رضامندی، ضروری اجازت نامے اور منظوری حاصل کیے بغیر اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔
نوٹس کے مطابق، انگمو نے 22 ستمبر 2026 کو ڈپٹی کمشنر لیہہ کو ایک خط لکھا تھا، جس میں لیہہ ضلع کے علاقے پھیاںگ میں HIAL کے تحت قائم کیے جانے والے "ڈیزرٹ فلاور اسکول" (Desert Flower School) کی انتظامی کمیٹی کے مجوزہ ارکان کے لیے عدم اعتراض سرٹیفکیٹ (این او سی) یا منظوری طلب کی گئی تھی۔
تاہم، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بعد میں اس کے علم میں آیا کہ متعلقہ حکام سے منظوری یا اجازت حاصل کیے بغیر ہی اسکول نے کام شروع کر دیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے، ’’HIAL کے تحت قائم ڈیزرٹ فلاور اسکول نے مجاز اتھارٹی سے ضروری اجازت یا منظوری حاصل کیے بغیر کام شروع کر دیا ہے۔‘‘
انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہونے کے باوجود اسکول کی سرگرمیاں جاری رکھنے سے عدالتی کارروائی متاثر ہو سکتی ہے۔ نوٹس میں HIAL کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے یا مزید ہدایات آنے تک اسکول کو چلانے یا اس کی سرگرمیاں شروع کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی قدم نہ اٹھایا جائے۔
انتظامیہ نے انگمو سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ معاملے میں موجودہ صورتحال کو برقرار رکھیں اور ایسے کسی اقدام سے گریز کریں جسے عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش سمجھا جا سکتا ہو۔
یہ پیش رفت لداخ انتظامیہ اور HIAL کے درمیان ادارے کو زمین الاٹ کرنے کے معاملے پر جاری قانونی تنازع کے دوران سامنے آئی ہے۔ انتظامیہ نے اگست 2025 میں HIAL کو زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی تھی۔ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے HIAL نے جموں کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس سلسلے میں دائر رِٹ پٹیشن ابھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔
تاہم اس ضمن میں سونم وانگچک انتظامیہ کے اس نوٹس پر تبصرے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ اگر ان سے رابطہ قائم ہوتا ہے تو اسے بھی اس خبر میں شامل کیا جائے گا۔
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