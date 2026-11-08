ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جے ڈی ایف میں اتحاد کا فقدان: ڈاکٹر طلعت مجید کا پارٹی سے راہیں جدا کرنے کا اعلان
ڈاکٹر طلعت مجید نے جے ڈی ایف سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے پارٹی میں اتحاد و اتفاق کی کمی پر سوالات اٹھائے۔
Published : November 8, 2026 at 4:25 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ (جے ڈی ایف) کے سینئر رہنما ڈاکٹر طلعت مجید نے جماعت اسلامی (جے ای آئی) کی جانب سے تشکیل دیے گئے جے ڈی ایف سے خود کو الگ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر طلعت مجید نے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات میں پلوامہ اسمبلی حلقے سے جے ڈی ایف کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا تھا۔ انہوں نے پارٹی کے اندر اتحاد و اتفاق کی کمی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب ایک جماعت کے اندر ہی یکجہتی اور باہمی ہم آہنگی موجود نہیں تو وہ جموں و کشمیر کے عوام کے مسائل کشمیری لوگوں کے حقوق کے حل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح مؤثر انداز میں کام کر سکتی ہے۔
اپنی رہائش گاہ پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر طلعت مجید نے کہا کہ جموں و کشمیر کا جغرافیائی اور سیاسی مستقبل بھارت کے ساتھ وابستہ ہے اور جماعت اسلامی کو بھارتی آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی سیاسی سرگرمیاں انجام دینے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے ساتھ ان کی سیاسی وابستگی کا آغاز جماعت اسلامی (جے ای آئی) کی ہدایات پر ہوا تھا۔ ان کے مطابق، جماعت اسلامی کی ہدایات ہی ان کی سیاسی سرگرمیوں اور فیصلوں کی بنیاد رہی ہیں تاہم اب جماعت میں وہ جوش وجذبہ اور ڈسپلن نہیں رہا ہے جس کے لے انہوں نے تنظیم کے ساتھ وابستگی اختیار کی تھی۔
ڈاکٹر طلعت مجید نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے تشکیل دیے گئے جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ سے خود کو الگ کرنے کے فیصلے تک ان کا پورا سیاسی سفر جماعت کی ہدایات کے مطابق جاری رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران انہوں نے جو سیاسی بیانات دیے، وہ بھی جماعت اسلامی کی ہدایات کے تحت ہی دیے گئے تھے۔ جے ڈی ایف کے اندرونی حالات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی میں اتحاد و اتفاق کی کمی کو ایک اہم مسئلہ قرار دیا اور سوال اٹھایا کہ باہمی یکجہتی کے فقدان کی صورت میں عوامی نمائندگی اور عوامی مسائل کے حل کا مقصد کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: دیوالی کے موقعے پر رامبن میں سکیورٹی سخت، 449 گاڑیاں چالان، 36 ضبط اور 44 افراد پابندِ ضمانت
پریس بریفنگ کے اختتام پر ڈاکٹر طلعت مجید نے اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی بلکہ صرف پارٹی سے فاصلہ اختیار کیا ہے۔ ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے اور سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کے کام کرتے رہینگے چاہیے وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ رہے۔