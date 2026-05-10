جموں و کشمیر کی نیشنل کانفرنس حکومت میں گورننس کا فقدان: الطاف بخاری
الطاف بخاری نے کہاکہ یشنل کانفرنس حکومت کے قیام کے بعد جموں وکشمیر میں گورننس کی کمی واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے۔
Published : May 10, 2026 at 7:25 PM IST
پلوامہ : جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک نجی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الطاف بخاری نے عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت کے قیام کے بعد جموں و کشمیر میں گورننس کی کمی واضح طور پر محسوس کی جارہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوام اپنے مسائل اور شکایات کے ازالے کے لیے ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک بھاگنے پر مجبور ہیں، لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ان کے مطابق موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے سے قبل عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، جن میں عوامی مسائل کا فوری ازالہ اور بنیادی سہولیات کی فراہمی شامل تھی، تاہم زمینی سطح پر حکومت ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔
منشیات کے خلاف جاری مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ منشیات فروشوں کی ضبط شدہ جائیدادوں کو مسمار کرنے کے بجائے انہیں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، تاکہ معاشرے کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ انہوں نے ایل جی انتظامیہ کی جانب سے جاری “نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان” کی 100 روزہ میگا مہم کو سراہتے ہوئے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر جموں و کشمیر کو واقعی منشیات سے پاک بنانا ہے تو شراب کی دکانوں کو بھی بند کیا جانا چاہیے۔ الطاف بخاری نے عمر عبداللہ حکومت پر تنقید کی۔