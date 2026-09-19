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موجودہ حکومت کی سب سے بڑی خامی گورننس کا فقدان ہے، سنیل شرما
سنیل شرما نے کہا کہ موجودہ حکومت سے لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے تھیں وہ حکومت کی جانب سےفراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔
Published : September 19, 2026 at 3:12 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بی جے پی کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے ہفتہ کو دعویٰ کیا کہ پورے کشمیر میں لوگ بی جے پی کی پالیسیوں سے مطمئین ہیں اور پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی سمیت دیگر جماعتوں کے کارکن معطلی کی دھمکی کے باوجود بی جے پی پالیسیوں کو اپنا رہے ہیں۔
سنیل شرما نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بی جے پی کی پولیسیوں سے لوگ مطمئین ہیں۔ جو بی جے پی کی پالیسی ہے آج سبھی لوگ قبول کر رہے ہیں۔
سنیل شرما نے کہا کہ موجودہ حکومت کی سب سے بڑی خامی گورننس کا فقدان ہے۔ لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے تھیں وہ حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ لوگ موجودہ حکومت سے بہت پریشان اور نالاں ہیں۔ بجلی اور پانی جیسے بنیادی مسائل ہیں اور اسکولوں میں سٹاف نہیں ہیں۔ اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور نیم طبی عملے کی کمی ہے۔ سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے۔ حکومت کی جانب سے ان مسائل کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے۔جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن اپنی آواز اٹھائے گی۔
21 ستمبر کو ہونے والے اسمبلی اجلاس کے اصل مقصد کے بارے میں پوچھے جانے پر سنیل شرما نے کہا کہ ہزاروں مسائل ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس حکومت میں کرپشن تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ ایک چھوٹے، غریب آدمی کو کام کروانے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا مسئلہ، جو پنچایت یا میونسپلٹی کے دائرے اختیار میں حل کیے جاسکتے ہیں۔
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حکومت جان بوجھ کر ان کا نمٹارا نہیں کر رہی ہے۔ یہاں کے بے روزگار نوجوان بہت پریشان ہیں۔ ان کی ملازمتیں آؤٹ سورس کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے سول انداز میں پوچھا کہ اگر وہ آؤٹ سورس ہو بھی گئے ہیں تو آپ کو ریکروٹمنٹ پالیسی بنانی چاہیے تھی آپ کو میکنزم بنانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان تمام مسائل پر اپنی آواز ضرور اٹھائے گی۔