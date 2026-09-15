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پلوامہ کے پرچھو فروٹ و سبزی منڈی میں بنیادی سہولیات کا فقدان
فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ پلوامہ کے صدر جاوید احمد نے کہاکہ منڈی کی موجودہ حالت تجارت اور مارکیٹنگ کی سرگرمیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
Published : September 15, 2026 at 2:00 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پرچھو علاقے میں قائم فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ میں بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث پھلوں اور سبزیوں کی خرید و فروخت اور مارکیٹنگ کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ تاجروں اور کاشتکاروں نے متعلقہ حکام سے منڈی میں فوری طور پر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تقریباً 80 کنال اراضی پر قائم یہ منڈی ضلع پلوامہ میں باغبانی کی پیداوار کی مارکیٹنگ کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔
یہاں تقریباً 450 لائسنس یافتہ تاجر کاشتکاروں کو مارکیٹنگ کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، تاہم تاجروں کا کہنا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کی کمی کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاجروں کے مطابق کئی مقامات پر انہیں عارضی اور ترپال سے بنائے گئے شیڈز میں کاروباری سرگرمیاں انجام دینا پڑ رہی ہیں، جو شدید بارشوں کے دوران خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب منڈی میں نئے مارکیٹ کمپلیکس کی تعمیر بھی کئی سال گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکی ہے، جس سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
ایک تاجر پرویز احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں اور کاشتکاروں کی جانب سے متعلقہ محکمے سے بارہا منڈی میں سہولیات بہتر بنانے کی درخواست کی گئی، تاہم زمینی سطح پر خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ پلوامہ کے صدر جاوید احمد نے کہا کہ منڈی کی موجودہ حالت تجارت اور مارکیٹنگ کی سرگرمیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہولیات کی کمی کے باعث بعض کاشتکار اپنی پیداوار ضلع سے باہر کی منڈیوں تک لے جانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تاجروں اور کاشتکاروں نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے متعدد بار رابطہ کرکے مارکیٹنگ کی سہولیات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کے بہتر دام مل سکیں۔ جاوید احمد نے کہا کہ "گراؤنڈ ریئلٹی اور دفتری سطح پر بتائی جانے والی صورتحال میں کافی فرق ہے۔" تاجروں اور کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بہتر مارکیٹنگ نظام کے لیے منڈی میں مناسب شیڈز، سڑکوں، نکاسی آب، بجلی، صفائی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔
دریں اثنا، بارہا درخواستوں کے باوجود جب متعلقہ محکمے کی جانب سے منڈی کی سکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے تو ایسوسی ایشن نے تقریباً پانچ لاکھ روپے خرچ کرکے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے تاکہ کاشتکاروں، تاجروں اور مزدوروں کی سکیورٹی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر کے باغبانی کے وزیر نے گزشتہ سال ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اور دیگر اعلیٰ افسران کے ہمراہ پریچو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کا دورہ کیا تھا۔
اس موقع پر تاجروں اور کاشتکاروں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ منڈی میں درکار بنیادی سہولیات جلد فراہم کی جائیں گی۔ تاہم تاجروں اور کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس یقین دہانی کو تقریباً ایک سال گزر چکا ہے، لیکن زمینی سطح پر کوئی نمایاں بہتری نظر نہیں آ رہی اور منڈی آج بھی کئی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ پلوامہ ضلع باغبانی کے شعبے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔
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انہوں نے مزید کہاکہ مختلف اقسام کی باغبانی کی فصلیں ہزاروں خاندانوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہیں اور مقامی و غیر مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتی ہیں۔ تاجروں اور کاشتکاروں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منڈی کے بنیادی ڈھانچے کو فوری طور پر بہتر بنا کر ایک منظم اور مؤثر مارکیٹنگ نظام یقینی بنایا جائے۔