پلوامہ: مختلف سرکاری اسکیموں کے مستحقین میں تقریباً 10 کروڑ روپے کے امدادی چک کی تقسیم

ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے کہا کہ حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

Labour department Pulwama disbursed about 10 crore among different beneficiaries during a one day awareness programme
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 29, 2026 at 1:09 PM IST

پلوامہ: (سید عادل مشتاق) لیبر ڈپارٹمنٹ پلوامہ نے ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں یک روزہ بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کی۔ اس موقعے پر لیبر ڈپارٹمنٹ کی مختلف فلاحی اسکیموں کے تحت مستحقین میں تقریباً 10 کروڑ روپے کی مالی امداد تقسیم کی گئیں۔


پروگرام کا مقصد ضلع کے محنت کش طبقے کو سرکاری فلاحی اسکیموں سے متعلق آگاہی فراہم کرنا اور اہل مستفیدین کو مختلف اسکیموں کے تحت مالی فوائد مہیا کرنا تھا۔ اس دوران شادی امداد، پیشہ ورانہ امداد، میرٹوریئس اسکالرشپ، نچلی سطح کی تعلیمی امداد سمیت دیگر اسکیموں کے تحت مستحق افراد کو فائدہ پہنچایا گیا۔


اس موقعے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ محنت کش طبقہ سماج کی ترقی کا بنیادی ستون ہے اور حکومت، ضلع انتظامیہ اور محکمۂ محنت ان کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں کو ضلع میں مکمل طور پر نافذ کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔


انہوں نے محنت کش طبقے سے اپیل کی کہ وہ محکمۂ محنت کی پنشن اسکیم سمیت دیگر رجسٹریشن پروگراموں میں خود کو درج کرائیں تاکہ مستقبل میں بھی سرکاری سہولیات اور مالی تحفظ سے مستفید ہو سکیں۔ پروگرام میں محکمۂ محنت کے افسران، متعلقہ محکموں کے نمائندگان اور بڑی تعداد میں مستفیدین نے شرکت کی۔

مزید پڑھیں:

