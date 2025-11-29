ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں لیبر ڈیپارٹمنٹ کا آگاہی کیمپ، 15 ہزار مستحقین میں ڈھائی کروڑ روپئے تقسیم کا اعلان
کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ لیبر کمشنر پلوامہ اظہر امین نے محکمہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی دیگر سہولیات سے واقف کروایا۔
Published : November 29, 2025 at 8:13 PM IST
پلوامہ : لیبر ڈیپارٹمنٹ پلوامہ کی جانب سے سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں آج ایک اہم آگاہی کیمپ منعقد کیا گیا جس کا مقصد مزدور طبقے کو محکمہ کی مختلف فلاحی اسکیموں اور اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔
کیمپ کی صدارت اسسٹنٹ لیبر کمشنر پلوامہ اظہر امین نے کی، جنہوں نے موقع پر موجود محنت کش طبقے کو متعدد اسکیموں، مالی معاونت اور محکمہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی دیگر سہولیات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ لیبر کمشنر پلوامہ اظہر امین نے کہا کہ لیبر ڈیپارٹمنٹ ضلع بھر میں مسلسل آگاہی کیمپوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ مزدور اور محنت کش طبقہ سرکاری اسکیموں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ روپے بہت جلد ضلع پلوامہ کے 15 ہزار مستفیدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔
انہوں نے محنت کشوں سے اپیل کی کہ وہ لیبر ڈیپارٹمنٹ کی اسکیموں میں رجسٹریشن یقینی بنائیں تاکہ انہیں تعلیمی وظائف، مالی معاونت، صحت سے متعلق سہولیات اور دیگر فلاحی اقدامات کا فائدہ مل سکے۔ کیمپ میں بڑی تعداد میں مزدور طبقے نے شرکت کی اور محکمہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی رہنمائی اور معلومات کو سراہا۔