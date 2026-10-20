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کرشی وگیان کیندر ملنگپورہ کسانوں کے لیے جدید تربیتی پروگرام منعقد کرے گا: پروفیسر ظفر افروز بدری
کرشی وگیان کیندر ملنگپورہ کسانوں کے لیے جدید تربیتی پروگرام منعقد کرے گا: پروفیسر ظفر افروز بدری
Published : October 20, 2026 at 5:02 PM IST
پلوامہ، جموں کشمیر (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں قائم کرشی وگیان کیندر (کے وی کے) ملنگپورہ زرعی شعبے کی ترقی، کسانوں کی معاشی حالت میں بہتری اور جدید سائنسی طریقۂ کاشت کو فروغ دینے کے لیے بیداری پیدا کرنے میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی، فصلوں کی بہتر پیداوار، زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے اور زرعی وسائل کے مؤثر استعمال کے بارے میں آگاہ کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
ان خیالات کا اظہار کے وی کے ملنگپورہ کے ہیڈ، پروفیسر ظفر افروز بدری نے 'ای ٹی وی بھارت' کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 700 سے زائد ایسے مراکز کام کر رہے ہیں، اور کے وی کے ملنگپورہ جنوبی کشمیر کے دیہی علاقوں میں لوگوں کی آمدنی اور روزگار بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ زرعی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، کسانوں کو نئی تکنیکوں سے روشناس کرانا اور انہیں سائنسی بنیادوں پر کاشت کاری کی طرف راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
پروفیسر ظفر بدری نے مزید کہا کہ جدید زرعی طریقوں کے ذریعے فصلوں کی پیداوار اور معیار میں بہتری لانا کسانوں کے لیے انتہائی سودمند ہے۔ اس مقصد کے تحت کسانوں کو بہتر بیجوں کے انتخاب، فصلوں کی مناسب دیکھ بھال، آبپاشی کے مؤثر طریقوں، بیماریوں و کیڑوں سے تحفظ اور کھادوں کے متوازن استعمال کے حوالے سے مسلسل رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ سائنسی طریقوں کو اپنانے سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ممکن ہے بلکہ کاشت کاری کے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جدید سائنسی طریقۂ کاشت کو فروغ دینے اور زرعی وسائل کے بہتر استعمال سے ضلع پلوامہ میں زراعت کی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جس میں کسانوں کی عملی شمولیت کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ظفر بدری نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ وادی بھر میں "کھیت بچاؤ ابھیان" اس ماہ کی 22 تاریخ سے شروع ہوگا۔ یہ مہم نہ صرف ایک بیداری پروگرام ہوگی بلکہ کھیتوں، کسانوں اور دیہات کو آپس میں جوڑنے والی ایک جامع قومی مہم ثابت ہوگی۔ مہم کے دوران کھادوں کے متوازن استعمال، موسمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بروقت مشوروں، پنچایت کی سطح پر فعال شرکت اور حکومتی اسکیموں کے فوائد کو براہِ راست دیہات تک پہنچانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔