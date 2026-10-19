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وانی گنڈ کولگام: سبزیوں کی کاشت سے روزگار اور خوشحالی کی نئی راہیں
کشمیر کے ضلع کولگام کا وانی گنڈ علاقہ زرخیز زمین اور جدید سرکاری اسکیموں کی بدولت سبزیوں کی پیداوار کا مثالی مرکز بن گیا۔
Published : October 19, 2026 at 12:56 PM IST
کولگام (دین عمران): وادیٔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی، دلکش آب و ہوا اور زرخیز زمین کے باعث دنیا بھر میں ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔ یہاں کی زمین نہ صرف قدرتی حسن میں اضافے کا ذریعہ ہے، بلکہ مختلف اقسام کی زرعی پیداوار سے ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی بھی وابستہ ہے۔ وادی کے کسان اپنی محنت اور کاشتکاری کے ہنر سے نہ صرف اپنے اہل خانہ کی کفالت کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے علاقے وانی گنڈ میں سبزیوں کی کاشتکاری نے ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے، جہاں تقریباً دو سو کنبے اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ یہاں کے کسان سال بھر مختلف اقسام کی سبزیاں اگاتے ہیں اور اپنی پیداوار کو وادی کے مختلف علاقوں تک پہنچا کر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔
مقامی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وانی گنڈ کی زمین انتہائی زرخیز ہے اور یہاں کی موزوں آب و ہوا سبزیوں کی کاشت کے لیے نہایت سازگار ہے۔ اسی وجہ سے کسان سال بھر آٹھ سے زائد اقسام کی سبزیاں تیار کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ ان کے مطابق مختلف موسموں میں مختلف سبزیوں کی کاشت سے نہ صرف پیداوار کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بلکہ آمدنی کے متعدد ذرائع بھی پیدا ہوتے ہیں۔
وانی گنڈ میں سبزیوں کی کاشتکاری صرف کھیتوں تک محدود نہیں، بلکہ اس سے وابستہ کاروباری سرگرمیاں بھی مقامی معیشت کو سہارا دے رہی ہیں۔ کسانوں کے مطابق سبزیوں کو بازاروں تک پہنچانے کے لیے تقریباً ہر گھر میں تھری ویلر آٹو موجود ہے، جس کے ذریعے تازہ سبزیاں مختلف علاقوں میں فروخت کے لیے لے جائی جاتی ہیں۔ یہاں کے کاشتکار اپنی پیداوار جموں سمیت کشمیر کے مختلف اضلاع میں فروخت کرتے ہیں، جبکہ وادی کے متعدد علاقوں سے لوگ خود بھی تازہ سبزیاں خریدنے کے لیے وانی گنڈ کا رخ کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں تازہ سبزیاں مناسب داموں پر دستیاب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کی سبزیوں کو خریداروں میں خاص اہمیت حاصل ہے۔
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کاشتکاروں کے مطابق سبزیوں کی کاشت، ان کی دیکھ بھال، فصل کی کٹائی، نقل و حمل اور فروخت کے مختلف مراحل میں مقامی افراد کو کام ملتا ہے۔ اس طرح یہ پیشہ نہ صرف کسانوں، بلکہ دیگر محنت کشوں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت کی جانب سے انہیں تعاون فراہم کیا جاتا ہے، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ علاقے کی زرعی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اضافی توجہ اور سہولیات کی ضرورت ہے۔
کاشتکاروں کے مطابق وانی گنڈ میں زرخیز زمین اور سازگار آب و ہوا کی بدولت سبزیوں کی پیداوار میں مزید اضافہ کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس صلاحیت کو پوری طرح بروئے کار لانے کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے مؤثر رہنمائی اور بھرپور تعاون ضروری ہے۔
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وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ علاقے میں جدید زرعی طریقوں کو فروغ دیا جائے، کسانوں کو بہتر سہولیات اور تکنیکی رہنمائی فراہم کی جائے اور ان کی پیداوار کو وسیع منڈیوں تک پہنچانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ وانی گنڈ کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں مطلوبہ تعاون اور سہولیات فراہم کی جائیں تو یہ علاقہ مستقبل میں سبزیوں کی پیداوار اور زرعی روزگار کے حوالے سے ایک مثالی مرکز بن سکتا ہے، جہاں کی کاشتکاری نہ صرف مقامی معیشت کو مضبوط بنائے گی بلکہ دیگر علاقوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرے گی۔
دوسری جانب، محکمہ زراعت کی جانب سے وانی گنڈ کے کسانوں کو مختلف اسکیموں کے تحت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق ایچ اے ڈی پی پروگرام کے تحت رواں سال فراہم کردہ پودے لگانے کے مواد سے مستفید ہونے والے 80 سے 90 فیصد کسانوں کا تعلق وانی گنڈ ہی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیپیکس اور دیگر اسکیموں کے تحت موٹرائزڈ آلات، پاور ٹلرز، سیڈرز اور دیگر زرعی مشینری بھی فراہم کی گئی ہے۔ گزشتہ سال سیلاب کے بعد ایم آئی ڈی ایچ اسکیم کے تحت وانی گنڈ کے کسانوں میں ہائبرڈ بیج بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایس ڈی او نے کاشتکاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مطلوبہ زرعی سہولیات اور آلات کے حصول کے لیے اپنے قریبی خدمت مرکز (سی ایس سی) پر رجسٹریشن کروائیں، تاکہ محکمہ خود ان سے رابطہ کر کے ممکنہ فوائد فراہم کر سکے۔
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