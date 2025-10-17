ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویشو فیسٹیول کولگام: ماضی کی خوشبو سے معطر ہریٹیج ولیج کی جھلک پُرکشش پہلو
ہریٹیج ولیج کے ذریعہ بچوں، نوجوانوں کی نئی نسل کو یہ بتایا گیاکہ ان کے آبا واجداد کس طرح سادہ مگر باوقار زندگی گزارتے تھے۔
کولگام، جموں و کشمیر (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں جاری دو روزہ ویشو فیسٹیول آج اختتام کو پہنچا۔ اس فیسٹیول کا سب سے نمایاں اور پُرکشش پہلو ہریٹیج ولیج تھا، جو نہ صرف ایک ثقافتی جھروکہ ہے بلکہ ماضی کے سادہ مگر پُروقار طرز زندگی کی بھرپور عکاسی بھی کرتا رہا۔ یہ ہریٹیج ولیج ایک عارضی ماڈل نہیں بلکہ ایک زندہ داستان تھا، جو ماضی کی گم گشتہ روایات، اقدار اور طرز زندگی کو نئی نسل کے سامنے پوری حقیقت پسندی سے پیش کر رہا تھا۔
ثقافت اور ورثے کا آئینہ
ہریٹیج ولیج میں قدیم زمانے کی ثقافت کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ دیکھنے والا خود کو ایک پرانے کشمیر میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ نمائش اس بات کی شعوری کوشش تھی کہ نئی نسل کو اس کے ماضی سے روشناس کرایا جائے۔ بچوں، نوجوانوں اور عام شہریوں خاص کر نئی نسل کو یہ بتایا گیا کہ ان کے آبا و اجداد کس طرح کی سادہ مگر باوقار زندگی گزارتے تھے۔ اس میں ان کے طور طریقے، رہن سہن، لباس، غذا اور برتاؤ سب کچھ شامل تھا۔ اس آگاہی کا مقصد نئی نسل میں اپنی تہذیب، زبان اور ثقافت کے لیے فخر اور شعور بیدار کرنا تھا۔
مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارہ
ہریٹیج ولیج کا ایک اہم پہلو کشمیر کی مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی مثالیں تھیں۔ نمائش میں یہ دکھایا گیا کہ کس طرح ماضی میں ہندو اور مسلمان ایک ہی محلے میں آباد تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے، ایک دوسرے کے تہواروں میں شامل ہوتے اور بغیر کسی مذہبی تعصب کے ایک ساتھ عبادت کرتے تھے۔ یہ پیغام آج کے اس دور میں مزید اہمیت رکھتا ہے جب دنیا مذہبی، لسانی اور تہذیبی تقسیم کا شکار ہے۔
سادگی اور فطری طرز زندگی
ہریٹیج ولیج میں سادگی کو مرکز بنایا گیا تھا۔ چاہے وہ سادہ لباس ہو، دیسی اور ملاوٹ سے پاک کھانے ہوں، یا چھوٹے گھروں کی کھلی فضا، سب کچھ ایک ایسے زمانے کی تصویر پیش کر رہا تھا جہاں کم میں بھی زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ چشموں کا صاف پانی، مٹی کے چولہے، ہاتھوں سے چلنے والی چکیاں اور مٹی کے برتن، یہ سب کچھ اس دور کی فطری اور ماحولیاتی ہم آہنگ زندگی کی علامتیں تھیں۔
پانی کی قدر و قیمت پر بھی خاص زور دیا گیا کہ کیسے لوگ مل جل کر صاف چشموں سے پانی لیتے اور اس کا استعمال احتیاط سے کرتے تھے۔ آج کے دور میں پانی کی بے قدری اور ماحولیاتی آلودگی کا موازنہ ماضی کی سادگی سے کیا گیا، جو ایک تلخ سچائی بھی ہے اور لمحۂ فکریہ بھی۔
گھریلو زندگی اور تعلیمی منظر نامہ
ہریٹیج ولیج کی ایک جھلک میں دکھایا گیا کہ کیسے بزرگ گھر کے برآمدے میں سکون سے ریڈیو کے ساتھ موسیقی یا خبریں سنتے تھے، اور خواتین مل جل کر گھریلو کام کاج اور ایک دوسرے کے بال سنوارنے میں مصروف رہتی تھیں۔ یہ محض مناظر نہیں تھے بلکہ خاندانی نظام کی مضبوطی اور معاشرتی ہم آہنگی کی علامتیں تھیں۔
ایک اور منظر میں استاد کھلے آسمان تلے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بچے تختیوں پر قلم اور دوات کے ساتھ حروف تحریر کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب تعلیم ایک مقصد اور جذبے کے ساتھ دی جاتی تھی اور سادہ وسائل کے باوجود علم کی روشنی عام ہوتی تھی۔
ہُنرمندی اور دستکاری کی جھلک
ہریٹیج ولیج میں دستکاری اور ہنر مندی کو بھی خاص طور پر اجاگر کیا گیا۔ چرکھا کاتنا، گھاس سے بچھونے بنانا، ہاتھوں سے قالین بُنتے لوگ ،یہ سب ہنر جو ماضی میں کشمیری گھروں کی شان ہوا کرتے تھے، آج کے مشینی دور میں تقریباً ناپید ہو چکے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس آسائشیں تو ہیں، مگر وہ سکون اور خوشی شاید کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔
زبان و ناموں کی حفاظت
اس ہریٹیج ولیج کی نمائش سب سے عمدہ کوشش یہ بھی تھی کہ ہر قدیم شے کے ساتھ اس کاروایتی کشمیری نام تحریر کیا گیا تھا۔ یہ اقدام مادری زبان کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ نئی نسل کے اکثر افراد ان روایتی ناموں سے نابلد ہیں، اس لیے ان ناموں کو منظرِ عام پر لانا زبان و ثقافت دونوں کی حفاظت کے لیے ناگزیر عمل تھا۔
آرگنائزر اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ ویشو فیسٹیول میں ہریٹیج ولیج کی نمائش صرف ایک ثقافتی شو نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخی، سماجی اور ماحولیاتی پیغام تھا۔ نئی نسل کے لیے یہ ایک تعلیمی تجربہ تھا، جو انہیں ان کے ماضی سے جوڑتا ہے، ان کی تہذیب سے واقف کراتا ہے اور انہیں یہ سکھاتا ہے کہ سادگی، ہم آہنگی اور فطرت سے قربت میں ہی اصل خوشی اور سکون ہے۔ ایسے اقدامات نہ صرف ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں بلکہ ایک پائیدار اور پرامن معاشرے کی بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی اس طرح کی کوششیں جاری رہیں گی، تاکہ ماضی کا رشتہ مستقبل سے مضبوط تر ہو سکے۔