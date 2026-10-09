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کولگام پولیس کی منشیات مخالف کارروائی جاری، ایک اور مبینہ منشیات فروش گرفتار
پولیس کے مطابق اس معاملے کی تفتیش جاری ہے، تاکہ منشیات کی اس غیرقانونی سرگرمی سے متعلق دیگر پہلوؤں کا بھی پتہ لگایا جاسکے۔
Published : October 9, 2026 at 8:38 PM IST
کولگام (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منشیات کی غیر قانونی خرید و فروخت کے خلاف پولیس کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں کولگام پولیس نے ایک اور کارروائی کے دوران ایک مبینہ منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں پاؤڈر اور چرس جیسا نشہ آور مواد برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق، پولیس پوسٹ میر بازار کی ایک ٹیم نے خفیہ اطلاع اور کارروائی کے دوران میر بازار کے علاقے میں ڈی بی زیڈ برک کلن، کچھپورہ کے نزدیک دھرم ویر ولد رام اوتار، ساکن پیلی بھت، اتر پردیش، کو حراست میں لیا۔
تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے ایک کلو 360 گرام چرس پاؤڈر اور 11.02 گرام چرس جیسا نشہ آور مادہ برآمد کیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 244/2026 کے تحت این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے، تاکہ منشیات کی اس مبینہ غیر قانونی سرگرمی سے متعلق دیگر پہلوؤں کا بھی پتہ لگایا جا سکے۔
قابلِ ذکر ہے کہ منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان معاشرے، خصوصاً نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے ایک سنگین چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایسے میں پولیس کی جانب سے منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، جبکہ عوامی تعاون کو بھی اس مہم میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ کولگام پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں اپنے آس پاس منشیات کی خرید و فروخت یا اس سے متعلق کسی بھی مشتبہ سرگرمی کے بارے میں معلومات حاصل ہوں تو وہ پولیس کے ساتھ شیئر کریں،
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تاکہ اس سماجی برائی کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ پولیس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ منشیات کے ناسور کے خاتمے اور ایک منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام، والدین، سماجی کارکنان اور دیگر متعلقہ حلقے بھی آگے آئیں اور نوجوان نسل کو منشیات سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔