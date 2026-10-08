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کولگام پولیس کی منشیات کے خلاف کارروائی، قاضی گنڈ میں کوڈین کی پچیس بوتلیں برآمد، دو افراد گرفتار

برآمدگی کے بعد پولیس نے دونوں افراد کو حراست میں لیا اور معاملے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر درج کی گئی۔

kulgam Police seized 25 bottles of Codeine 2 persons arrested, Urdu News
کولگام پولیس کی منشیات کے خلاف کارروائی (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 12:15 PM IST

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کولگام، جموں وکشمیر (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے قاضی گنڈ سے دو افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کوڈین کی 25 بوتلیں برآمد کر لی ہیں۔

پولیس کے مطابق، ممنوعہ نشہ آور اور سائیکوٹروپک اشیاء کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف جاری مہم کے تحت کولگام پولیس کو ایک قابلِ اعتماد اطلاع موصول ہوئی تھی۔ اس اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی ایک ٹیم نے قاضی گنڈ کے چوئیمولا علاقے میں قومی شاہراہ پر ناکہ قائم کیا۔

ہر ایک بوتل میں 100 ملی لیٹر کوڈین

پولیس کے مطابق ناکہ بندی کے دوران جموں سے میر بازار کی جانب آنے والی ایک نیلے رنگ کی ووکس ویگن پولو گاڑی (نمبر JK03D-7723) کو روک کر تلاشی لی گئی۔ دورانِ تلاشی گاڑی میں موجود ایک سیاہ رنگ کے بیگ سے کوڈین کی 25 بوتلیں برآمد ہوئیں، جن میں سے ہر ایک بوتل میں 100 ملی لیٹر کوڈین موجود تھی۔

kulgam Police seized 25 bottles of Codeine 2 persons arrested, Urdu News
قاضی گنڈ میں کوڈین کی پچیس بوتلیں برآمد، دو افراد گرفتار (Photo Credit; ETV BHARAT)

این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت دفعات

ممنوعہ مادہ برآمد ہونے کے بعد پولیس نے گاڑی میں سوار دونوں افراد کو فوری طور پر حراست میں لے لیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کی دفعات 8، 21 اور 29 کے تحت ایف آئی آر نمبر 243/2026 درج کر لی گئی ہے۔

برآمد شدہ نشہ آور مادے کے ذرائع کا پتہ

پولیس نے معاملے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے، جس کا مقصد برآمد شدہ نشہ آور مادے کے ذرائع، اس کی ترسیل میں شامل دیگر افراد اور اس کے ممکنہ نیٹ ورک کا پتہ لگانا ہے۔ حکام کے مطابق، تفتیش کے دوران اس بات کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ منشیات کہاں سے حاصل کی گئی تھیں اور انہیں کہاں منتقل کیا جا رہا تھا۔

منشیات کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف عزم

کولگام پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے غیر قانونی کاروبار اور اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے عوامی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ قاضی گنڈ میں ہونے والی یہ کارروائی ایک بار پھر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جنوبی کشمیر میں منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح متحرک اور مستعد ہیں۔

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