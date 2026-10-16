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کولگام پولیس، ایس ڈی آر ایف اور ایس او جی کے اشتراک سے پولیس اسٹیشن کولگام میں ماک ڈرل، ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ
فرضی مشق کےدوران مختلف متعلقہ اداروں کے اہلکاروں نے حصہ لیا اور مشترکہ طور پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے طریقۂ کار کا جائزہ لیا۔
Published : October 16, 2026 at 8:01 PM IST
کولگام: (فیاض لولو) کولگام پولیس نے اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) اور اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کے اشتراک سے پولیس اسٹیشن کولگام میں ایک فرضی مشق (موک ڈرل) کا انعقاد کیا۔ اس مشق کا بنیادی مقصد ہنگامی حالات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کی عملی تیاریوں کا جائزہ لینا، باہمی تال میل کو مزید مستحکم بنانا اور کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے دوران فوری کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔
فرضی مشق کے دوران مختلف متعلقہ اداروں کے اہلکاروں نے حصہ لیا اور مشترکہ طور پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے طریقۂ کار کا جائزہ لیا۔ مشق کے انعقاد سے مختلف ٹیموں کے درمیان رابطہ کاری، ذمہ داریوں کی انجام دہی اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل کی صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع فراہم ہوا۔
پولیس اسٹیشن کولگام میں منعقدہ اس مشق کا مقصد یہ بھی تھا کہ متعلقہ اداروں کے درمیان بہتر تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران تمام ٹیمیں مربوط انداز میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔ اس طرح کی مشقیں اہلکاروں کو مختلف حالات میں عملی طور پر کام کرنے، فوری فیصلے لینے اور دستیاب وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
کولگام پولیس کی جانب سے ایس ڈی آر ایف اور ایس او جی کے ساتھ مل کر اس مشق کا انعقاد مختلف اداروں کے درمیان مشترکہ حکمت عملی اور پیشہ ورانہ تیاریوں کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ہنگامی حالات میں عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کی صلاحیتوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
واضح رہے کہ فرضی مشقوں کے ذریعے نہ صرف اہلکاروں کی عملی تیاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے بلکہ مختلف اداروں کے درمیان رابطہ کاری اور فوری ردعمل کے نظام کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملتی ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی صورتحال سے منظم اور مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔