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کولگام پولیس نے اے ٹی ایم فراڈ معاملے میں 9.5 لاکھ روپے برآمد کیے، دو ملزم مفرور، دو خواتین گرفتار
پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج، تکنیکی تجزیے اور دیگر شواہد کی مدد سے دو کلیدی ملزمان کی شناخت کی۔
Published : October 28, 2026 at 11:03 AM IST
کولگام (میر اشفاق): کولگام پولیس نے اے ٹی ایم فراڈ کے ایک معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ خاتون کے بینک اکاؤنٹ سے دھوکہ دہی کے ذریعے نکالی گئی 9.5 لاکھ روپے کی پوری رقم برآمد کرلی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں مبینہ طور پر جرم سے حاصل شدہ رقم وصول کرنے کے الزام میں دو خواتین کو گرفتار کیا ہے، جبکہ واردات میں ملوث دو مرکزی ملزمان تاحال مفرور ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
پولیس کے مطابق، اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 254/2026 کے تحت بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات 303(2) اور 318(4) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
معاملہ 15 اکتوبر 2026 کو اس وقت سامنے آیا جب کولگام کے پتی آکھرن علاقے کی رہنے والی منیرہ ریشی، زوجہ گلزار احمد شان، نے پولیس پوسٹ میر بازار سے رجوع کرتے ہوئے شکایت درج کرائی کہ 5 اکتوبر کو میر بازار میں واقع ایک اے ٹی ایم پر ایک نامعلوم شخص نے مبینہ طور پر دھوکہ دہی سے ان کا اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کرلیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ سے غیر مجاز طریقے سے 9.5 لاکھ روپے نکال لیے گئے۔
پولیس نے شکایت موصول ہونے کے بعد تحقیقات شروع کیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج، تکنیکی تجزیے اور دیگر شواہد کی مدد سے دو مرکزی ملزمان کی شناخت کی۔ ان کی شناخت ونندر سنگھ عرف شینو، ولد روشن لال، ساکن کیسن کالونی، وارڈ نمبر 12، بر والا، حصار، ہریانہ، اور مکیش سنگھ، ولد راجورام، ساکن ہانسی، ضلع حصار، ہریانہ کے طور پر کی گئی۔
ملزمان کا سراغ لگانے اور ان کے رہائشی پتے کی تصدیق کے لیے میر بازار پولیس پوسٹ کی ایک ٹیم ہریانہ روانہ کی گئی۔ تاہم پولیس کے مطابق دونوں ملزمان اپنے اپنے گھروں سے غائب پائے گئے اور ان کی رہائش گاہوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ پولیس ان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔
دورانِ تفتیش پولیس نے دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کی گئی پوری 9.5 لاکھ روپے کی رقم دو خواتین سے برآمد کی۔ ان میں پہلی خاتون شانتی دیوی، زوجہ ناتھو رام، ساکن داتا گورانہ، ضلع حصار، ہریانہ ہیں، جو مبینہ طور پر مرکزی ملزم ونندر سنگھ عرف شینو کی ممانی ہیں۔ دوسری خاتون راجپتی دیوی، زوجہ راج کمار، ساکن سورکھی، ضلع حصار، ہریانہ ہیں، جو مبینہ طور پر مرکزی ملزم مکیش سنگھ کی خالہ ہیں۔
پولیس نے دونوں خواتین کو جرم سے حاصل شدہ رقم وصول کرنے میں مبینہ کردار کے سلسلے میں گرفتار کرلیا ہے۔ حکام کے مطابق، معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے تاکہ واردات کی مکمل تفصیلات سامنے لائی جاسکیں اور اس میں ملوث تمام افراد کے کردار کا تعین کیا جاسکے۔
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اس موقع پر ایس ایس پی کولگام عنایت علی چودھری، نے عوام کو اے ٹی ایم استعمال کرتے وقت محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنا اے ٹی ایم کارڈ کسی اجنبی کے حوالے نہ کریں اور نہ ہی اپنا پن ، او ٹی پی یا بینکنگ سے متعلق خفیہ معلومات کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ انہوں نے اے ٹی ایم پر اجنبی افراد سے مدد لینے سے گریز کرنے اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی یا غیر مجاز لین دین کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ بینک اور پولیس کو مطلع کرنے کی اپیل بھی کی۔پولیس کے مطابق، معاملے میں مزید تفتیش اور ضروری قانونی کارروائی جاری ہے۔