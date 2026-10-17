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کولگام پولیس کی کارروائی، 6.6 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد، ایک شخص گرفتار
پولیس نے ڈرگزاینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز(این ڈی پی ایس) ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
Published : October 17, 2026 at 12:04 PM IST
کولگام، (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منشیات کے خلاف جاری کارروائیوں کے دوران پولیس نے قومی شاہراہ 44 پر چکئہ وانگنڈ کراسنگ کے نزدیک ناکہ چیکنگ کے دوران مبینہ طور پر ہیروئن نما نشہ آور مادہ برآمد کرکے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔پولیس کے مطابق 17 اکتوبر 2026 کو کولگام پولیس نے چکئہ وانگنڈ کراسنگ کے نزدیک قومی شاہراہ 44 پر ایک متحرک ناکہ قائم کیا تھا، جہاں آنے جانے والے افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی۔اسی دوران چکئہ وانگنڈ سے قاضی گنڈ کی جانب پیدل جا رہے ایک شخص کو مشتبہ حالت میں روک کر اس کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران اس کے قبضے میں موجود ایک سیاہ پالی تھین بیگ سے 6.6 گرام ہیروئن نما ممنوعہ مادہ برآمد کیا گیا۔گرفتار شخص کی شناخت عادل حسین شیخ ولد معراج الدین شیخ، ساکن شیخ پورہ، بجبہاڑہ کے طور پر کی گئی ہے۔پولیس نے اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 253 درج کرکے نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ (این ڈی پی ایس ایکٹ) کی متعلقہ دفعات کے تحت معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کی غیر قانونی تجارت اور اس کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔ تاہم برآمد شدہ مادے کی حتمی نوعیت اور معاملے میں دیگر ممکنہ روابط کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔
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پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کی غیر قانونی تجارت اور اس کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔ تاہم برآمد شدہ مادے کی حتمی نوعیت اور معاملے میں دیگر ممکنہ روابط کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔